Импортное мясо будет ввозиться по квотам в зависимости от потребности рынка

Импортные свинину и говядину в Россию будут ввозить в 2022 году в зависимости от ситуации на рынке - объемов собственного производства и насыщения внутреннего рынка, заявил на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он признал, что в прошлом году Россия не импортировала свинину - страна полностью обеспечивает себя этим мясом сама. Поэтому квота на беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн свинины до 30 июня 2022 года - "это, действительно, дополнительное давление на производство". Однако, по словам министра, это была принципиальная позиция Минсельхоза, у которого разнится оценка ситуации с африканской чумой свиней (АЧС) с производителями.

"Мы взвешивали все плюсы и минусы и, разговаривая с производителями, еще раз подчеркнули, что решение временное. Наша задача - сдержать рост цен, но таким образом, чтобы не обвалить цены и не сдержать приток инвестиций", - пояснил Решетников.

Он считает, что ситуация требует более активных мер по сдерживанию цен, при этом Минсельхоз должен гибко отрегулировать рынок. По его словам, это вовсе не означает, что все 100 тыс. тонн ввезут в Россию сразу.

Что касается говядины, в прошлом году ее было импортировано 170 тыс. тонн. Поэтому квота на беспошлинный ввоз в 200 тыс. тонн, которую предлагается установить в России на 2022 год, "сильно не разбалансирует рынок", считает Решетников.

При этом говядина является нишевым товаром, ее доля в общем потреблении мяса в России небольшая, отметил министр. Кроме того, импортное мясо будет направляться только на переработку, что должно способствовать сдерживанию цен на готовую продукцию.

Квота на беспошлинный импорт свинины действовала в России до 2020 года, однако ее заменили по условиям Всемирной торговой организации (ВТО) на пошлину в размере 25%. На говядину ставка составляет 15% в рамках квоты и 50% - сверх нее. Минсельхоз предложил установить квоты на беспошлинный ввоз свинины (100 тыс. тонн до июня 2022 года) и говядины (200 тыс. тонн на весь 2022 год) на фоне роста цен на это мясо. За это предложение высказались отдельные переработчики мяса. Большинство производителей выступают против, считая, что это сделает инвестиции в производство непривлекательными, а импортная дешевая свинина обвалит цены на это мясо.