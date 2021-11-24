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24.11.2021 19:06
Рубрика: Власть

Инспекторы из Дании проверят полк в Подмосковье

Текст: Юрий Гаврилов

В среду группа международных инспекторов из Дании прилетела в Россию для проверки одного из подмосковных военных объектов Минобороны РФ.

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Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности датчане посетят 423-й мотострелковый полк, дислоцированный в Наро-Фоминске. Инспекция там продлится до 26 ноября.

По словам Рыжкова, целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данной воинской части. "Инспекторам будут предоставлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка", - сказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

В Наро-Фоминске наши военные не только подробно расскажут представителям Дании об этой воинской части, но и разрешат встретиться с ее солдатами и офицерами, а также побывать в парках боевой техники. Инспекторы должны убедиться, что полк живет обычной жизнью и не предпринимает никаких угрожающих действий. Командование этому санкционированному шпионажу препятствовать не станет. Более того, оно готово на своем транспорте возить инспекторов по родному гарнизону, показать и рассказать им об арсенале мотострелков.

Принцип тут простой: считайте технику, расспрашивайте солдат и офицеров, снимайте кое-какие армейские объекты. Но при этом выполняйте предусмотренные Венским документом ограничения. Международные инспекторы, в частности, не должны отвлекать личный состав от службы и занятий. И довольствоваться контролем отведенной им территории.

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Как показывает практика, контролеры из России предпочитают ездить на учения иностранных коллег, особенно из стран НАТО. Интерес западных инспекторов в последние годы прикован к нашим гарнизонам в приграничных с Украиной регионах РФ. Они упорно, но безуспешно ищут там свидетельства подготовки к вторжению в соседнее государство.

Напомним, что после выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и вынужденного отказа от этих договоренностей России, сотрудничество нашей страны с западными государствами в сфере безопасности ограничивается только Венским документом 2011 года.

Власть Безопасность Правительство Минобороны

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