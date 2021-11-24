Юрист перечислил случаи, когда можно не платить налоги на имущество

Некоторые владельцы жилья освобождаются от уплаты налогов, рассказал адвокат юридической компании "Генезис" Сергей Тимошенко.

Налогом на имущество физлиц облагаются дома, квартиры, комнаты, а также объекты незавершенного строительства. Сумма высчитывается исходя из кадастровой стоимости и установленных в регионе ставок.

От налога освобождаются инвалиды I и II групп, участники ВОВ и пенсионеры. Однако при некоторых обстоятельствах налог не платят и другие категории граждан. При расчете налога предусмотрен вычет в размере 50 квадратных метров для жилых домов, 20 квадратных метров для квартир и десять квадратных метров для владельцев комнат. То есть, владельцы микроквартир площадью до 20 квадратных метров налог на имущество не платят.

Как добавил Тимошенко в беседе с РИА Новости, от налога также освобождаются семьи, имеющие трех несовершеннолетних детей, и проживающие в квартире площадью менее 35 квадратов. Дело в том, что предусмотрен вычет по пять квадратных метров на каждого ребенка.