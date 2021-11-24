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24.11.2021 08:18
Рубрика: Экономика

Юрист перечислил случаи, когда можно не платить налоги на имущество

Текст: Евгения Думанская

Некоторые владельцы жилья освобождаются от уплаты налогов, рассказал адвокат юридической компании "Генезис" Сергей Тимошенко.

Фото: iStock
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Налогом на имущество физлиц облагаются дома, квартиры, комнаты, а также объекты незавершенного строительства. Сумма высчитывается исходя из кадастровой стоимости и установленных в регионе ставок.

От налога освобождаются инвалиды I и II групп, участники ВОВ и пенсионеры. Однако при некоторых обстоятельствах налог не платят и другие категории граждан. При расчете налога предусмотрен вычет в размере 50 квадратных метров для жилых домов, 20 квадратных метров для квартир и десять квадратных метров для владельцев комнат. То есть, владельцы микроквартир площадью до 20 квадратных метров налог на имущество не платят.

Как добавил Тимошенко в беседе с РИА Новости, от налога также освобождаются семьи, имеющие трех несовершеннолетних детей, и проживающие в квартире площадью менее 35 квадратов. Дело в том, что предусмотрен вычет по пять квадратных метров на каждого ребенка.

Экономика Финансы Налоги Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Налог на недвижимость

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