Как 100 лет назад москвич возглавил Первую советскую больницу в Минске

О подвиге Героя Советского Союза Евгения Клумова, в годы войны возглавившего антифашистское сопротивление в минской Первой советской клинической (ныне 3-я городская) больнице, хорошо известно. Он организовал лечение населения оккупированной белорусской столицы, спасение раненых красноармейцев и партизан, снабжение подпольщиков медикаментами.

Однако мало кто знает, что, родившись в семье московского преуспевающего адвоката, Евгений Владимирович еще задолго до Великой Отечественной войны избрал для служения белорусскую глубинку, внес огромный вклад в развитие здравоохранения республики. Что само по себе является выдающимся гражданским и профессиональным подвигом.

Евгений Клумов окончил медицинский факультет Московского университета в далеком 1902 году. Ученика светил российской медицины профессоров Н. В. Склифосовского и В. Ф. Снегирева ждала карьера респектабельного столичного доктора. Евгений был зачислен ординатором Ново-Екатерининской больницы. Однако молодой врач с началом Русско-японской войны отправился на Дальний Восток лечить раненых. Очевидно, там и произошло его непосредственное знакомство с крестьянами, по необходимости одетыми в солдатские шинели, окрепло стремление служения простому народу. Во всяком случае по окончании войны в 1905 году Евгений становится земским врачом в деревне Сутково Речицкого уезда - сейчас это Гомельская область.

Доктор Клумов ежедневно принимает больных в амбулатории, ездит на визиты в отдаленные деревни. Заведующий Лоевской земской больницей, старший ординатор, главный врач Минского хирургического госпиталя Красного Креста, старший хирург полевого госпиталя в Борисове в годы гражданской войны, заведующий хирургическим и гинекологическим отделениями Минской губернской советской больницы... Сам этот перечень красноречиво говорит, что доктор всегда стремился туда, где люди особенно нуждались в помощи и сострадании. Он в числе первых организовал в Беларуси стационарную хирургическую помощь в условиях участковой больницы.

Этот в высшей степени интеллигентный человек, прекрасно знавший несколько европейских языков и поклонник классической музыки, быстро находил общие темы с простыми крестьянами, искренне вел с ними задушевные беседы. "Как можно не любить белорусов?! Как можно быть равнодушным к их лаптям, дырявым кожухам, к их тяжкой доле?! Благороднейшие, честнейшие люди, трудяги..." - восхищался он. И однажды подарил селянам породистых свиней: "Даст бог, разживетесь".

Сегодня 3-я городская клиническая больница Минска с гордостью носит имя доктора Клумова

С Первой советской больницей в Минске, куда Евгений Владимирович пришел в 1921 году, связаны наиболее весомые его достижения. Он стал профессором кафедры акушерства и гинекологии Минского мединститута, кандидатом наук, профессором. Несомненно, это был убедительный пример для молодых докторов. Таких как выдающийся советский окулист Татьяна Васильевна Бирич - она пришла в клинику в 1928-м и отдала ей 55 лет, став профессором, членом-корреспондентом АН БССР, Героем Соцтруда...

Здесь же Евгений Клумов, образно говоря, взошел на Голгофу... Великую Отечественную войну Евгений Владимирович встретил уже далеко не молодым. Но это не убавило ненависти и презрения к оккупантам. Надежными помощниками стали медицинские сестры Виктория Рубец и Юлия Семашко, многие другие. Рискуя жизнью, они по совету доктора вписывали в реестр увезенных фашистами выздоравливающих советских бойцов, тех, кто отправлялся в партизаны. Подпольная группа спасала молодежь от угона в Германию, накладывая косметические швы, присваивая фиктивную инвалидность. Профессор тайно слушал по радио Москву и переписывал сводки с фронта, а однажды отправился на конспиративную квартиру к раненому партизану. В больнице нашли пристанище многие известные медики, здесь подпольщики получали спасительные паспорта и справки...

Врачи-патриоты поддерживали тесную связь с партизанским центром, где доктор Клумов проходил под псевдонимом Самарин. В Москве знали о его деятельности, об опасности, ему грозящей, и не раз предлагали организовать переправку на Большую землю. Ответ был неизменный: "Я еще нужен здесь". Однако деятельность подпольщиков вызывала все больше подозрений у оккупантов, и в октябре 1943 года они схватили мужественных медиков, пытались склонить их к сотрудничеству. Евгений Владимирович остался верен себе. В 1944-м он и его супруга Галина Николаевна погибли в немецком концлагере Тростенец под Минском...

Сегодня 3-я городская клиническая больница Минска, которой Евгений Клумов посвятил более 20 лет, с гордостью носит его имя. А у мемориальной доски, установленной по инициативе белорусских медиков и посвященной родившемуся в Москве доктору-герою, всегда лежат свежие цветы. Молодые доктора и медсестры начинают здесь путь в профессию с клятвы Клумова. Во всем этом видится особый смысл сейчас, когда больница в очередной раз оказалась на передовой борьбы с ковидом. Одна за другой подъезжают к приемному покою скорые. Но и дежурный доктор, и санитар дядя Яша для каждого найдут ободряющее слово. А заведующий хирургическим отделением, выписывая выздоровевших, приглашает приходить, если возникнут осложнения. Нет, не забыто клумовское сострадание к больному, умение почувствовать его боль.

Во время пандемии эти качества особенно актуальны. Главный врач клиники Наталья Саевич рассказывает, как коллектив встретил четвертую волну коронавируса: "Мы были готовы, хотя количество пациентов оказалось гораздо больше, а заболевание протекает гораздо тяжелее, в том числе у более молодых, в возрасте 50-60 лет, невакцинированных. Такие пациенты нуждаются в более интенсивной терапии, уходе и внимании. Боремся за здоровье и жизнь каждого. Нагрузка на докторов и медсестер существенно возросла, но уговаривать никого не приходится, все работают столько, сколько необходимо. При этом продолжаем оказывать и плановые медицинские услуги..."