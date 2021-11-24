Каким должно быть информационное пространство Союза в цифровую эпоху

В Москве прошел российско-белорусский экспертно-медийный форум "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху". Его организаторами выступили Постоянный Комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня". К серьезному разговору о роли современных медиа были приглашены представители органов власти России и Беларуси, авторитетные эксперты в области СМИ, политологи, социологи, руководители и журналисты центральных и региональных СМИ.

Открывая пленарное заседание, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что сегодняшний разговор крайне актуален:

- Совсем недавно, четвертого ноября, состоялось заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в ходе которого были обсуждены, а по итогам приняты уникальные масштабные решения о начале экономической интеграции. Решение, которое было принято Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, мы убеждены в этом, носит по-своему исторический характер, а значит, все то взаимодействие, которое проходит в форматах и под эгидой Союзного государства, на наш взгляд, требует определенной переоценки, может быть, перезагрузки, с тем чтобы мы вышли на тот диалог, ту тональность и глубину, которые позволили бы миллионам наших граждан четко понимать, что дает экономическая интеграция, что дает система наших многолетних - многосотлетних - отношений, какими мы чувствуем себя сегодня и какими мы хотим видеть себя завтра.

О цифровой трансформации медиапространства Союзного государства рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он подчеркнул, что в последние годы кардинально поменялся сам процесс медиапотребления: "Сайты уже не являются популярной формой доставки контента до потребителя. "Телеграм"-канал, паблик "ВКонтакте" иногда имеют значительно большую аудиторию. Поэтому государство активно стимулирует переход медиа в социальные сети и в соцмедиа. Поменялся сам принцип потребления СМИ. Когда есть сайт, пользователь берет, заходит, переходит по ссылке. А если я подписался на паблик или "Телеграм"-канал, то тут другая технология доставки контента. В данном случае пользователю доставляется в его мессенджер контент. Это вообще меняет, я считаю, всю парадигму взаимодействия медиа и потребителей".

Дмитрий Мезенцев предложил подумать над союзной программой по цифровизации СМИ

Министр затронул вопрос фейкньюс, подчеркнув, что борьба с такими токсичными новостями ведется активная, в том числе на законодательном уровне. Говоря о возможных совместных инициативах с белорусской стороной в этой сфере, глава минцифры России отметил, что открыты для сотрудничества и готовы это обсуждать.

В свою очередь Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил создать программу Союзного государства по поддержке цифровизации российских и белорусских СМИ.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что общее информационное пространство Союзного государства пока только формируется. Она подняла важный вопрос: существует ли сейчас одно единое информационное пространство или речь идет о близости двух суверенных пространств? Мария Захарова дала свою оценку работе союзных СМИ, заметив, что они состоялись, выдержав информационную конкуренцию со стороны крупнейших медиа, обладающих гигантскими бюджетами.

- Конечно, их нужно развивать, - заметила Мария Захарова. - Их нужно выводить на совершенно новую технологическую платформу. Подразумевает ли это, что они должны перестать существовать или их надо реформировать до неузнаваемости? Нет, ни в коем случае! Это тот самый позитивный консерватизм, о котором мы часто говорим. Все, что накоплено, должно быть сохранено, нужно просто придать этому новую динамику и ускорение.

Официальный представитель МИД России уверена, что Союзное государство должно расширить свое информационное присутствие на новых интернет-платформах, включая TikTok и Telegram. И что на эти площадки необходимо вывести информационные ресурсы Союзного государства.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков остановился на сложностях формирования единого информационного пространства в цифровую эпоху. Он отметил, что существует большое количество "подводных камней", которые имеет под собой "сфера создания единого информационного поля". Сенатор также подробно рассказал о работе "интернет-гигантов" в России и о правилах этих сообществ, назвав их "юридически несостоятельными".

В свою очередь, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько рассказал, что в Беларуси блоги, имеющие больше тысячи подписчиков, планируется приравнять к СМИ. Он также отметил, что сегодня Россия и Беларусь находятся на новом историческом этапе.

- Мы гармонизируем и даже унифицируем наше законодательство. Мы это сделаем, будут у нас, я уверен, и общий гимн, общий герб, и общий флаг, и общая валюта. Если захотим, - подчеркнул Геннадий Давыдько.

О роли народной дипломатии рассуждал и директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Он напомнил о созданном им проекте "Друзья-сябры", в рамках которого эксперты обеих стран давно обсуждают повестку, связанную с единым информационным пространством.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза журналистов Беларуси Андрей Кривошеев рассказали о сотрудничестве российских и белорусских СМИ. По словам Владимира Соловьева, организация находится в постоянном в контакте с коллегами из Беларуси. Андрей Кривошеев поделился трудностями, которые испытывают региональные СМИ. Он также поднял вопрос о необходимости защиты корпоративных медиа, напомнив, что многие белорусские СМИ сегодня находятся под санкциями.

Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский обратил внимание на то, что информацию сегодня надо доносить до аудитории на понятном ей языке и в современном формате. Он отметил, что приняты 28 союзных программ, но простому человеку сложно понять, о чем они. Необходимо объяснять, что это значит для каждого.

Подвел итоги дискуссии Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он признался, что не ожидал, что дискуссия будет столь глубокой и масштабной, и пообещал, что по ее итогам будет издана брошюра, "так как это практически план действий на ближайшие год-два совершенно точно…". Госсекретарь остановился и на новых формах коммуникации с аудиторией.

"Мы запланировали в следующем году издание библиотеки Союзного государства, - пояснил Дмитрий Мезенцев. - Понятно, что мы хотим сопроводить эти книги, которые видятся нам очень партнерскими, под одной обложкой. Разговор о наших классиках, разговор об исторических деятелях… Нам просто нужно говорить о том, что за нашими плечами: успехи, столетия, единство, ошибки, удачи, неудачи. Этого не надо стесняться. И мне кажется, подменять медийную повестку только оперативными вопросами тоже было бы неправильно. Это важно сочетать. И в этом плане - это обращение к очень профессиональному медийному сообществу России и Беларуси. Мы сегодня говорим о том, что мало кто знает, что дает Союзное государство. Это можно изменить, если будет приоритетное профессиональное партнерство".

...Второй день на медиафоруме был отдан экспертам, которые попытались определить новую стратегию развития СМИ в digital-эпоху. Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда констатировал, что сегодня только треть молодежи знает о существовании Союзного государства. Поэтому необходимо менять подходы к подаче информации.

Приняты 28 союзных программ, но простому человеку сложно понять, о чем они. Необходимо понятными словами объяснять...

Главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья Хаспекова, в свою очередь, заметила, что союзных площадок немало, но их нужно модернизировать: "Если говорить о молодежи, то для нее информацию нужно визуализировать: любопытная инфографика, симпатичные ролики, формат "ТикТока"... У нас есть показатели спроса аудитории в соцсетях: там "шкалят" очень бытовые вопросы вроде пересечения границы и роуминга. Это важные вещи, на которые и надо делать упор - точечно и тик-точечно. Нужно продвигать союзную интеграцию так, чтобы она была понятна рядовому человеку".

...Свою работу медиафорум завершил символично: участники побывали на экскурсии в Мемориальном комплексе, посвященном советским солдатам, павшим подо Ржевом.