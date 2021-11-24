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24.11.2021 15:03
Рубрика: Общество

Доказано искусственное происхождение подземного кольца Стоунхенджа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда археологов во главе с профессором Винсентом Гаффни из Брэдфордского университета провела научные испытания и доказала, что обнаруженное в окрестностях Стоунхенджа подземное кольцо было создано руками человека около 4500 лет назад.

Фото: представлено Институтом археологии РАН
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Как сообщает The Guardian, речь идет об открытии, сделанном прошлым летом. Тогда команда Гаффни при помощи дистанционного зондирования грунта выявила ранее неизвестную подземную структуру в окрестностях знаменитого мегалитического памятника Стоунхенджа.

Предыдущее исследование показало, что эта структура представляет собой набор гигантских ям, выдолбленных в достаточно твердом меловом слое. Каждая из них имеет правильную круглую форму, а сообща они образуют кольцо диаметром два километра.

Еще в прошлом году было объявлено, что эта находка является крупнейшим доисторическим сооружением на территории Британии. Однако многие ученые скептически отнеслись к данному заявлению. Бытовало мнение, что обнаруженные ямы на самом деле являются естественными природными пустотами.

Только сейчас при помощи передового метода сканирования авторам открытия удалось доказать, что ныне находящееся под поверхностью гигантское кольцо из крупных круглых ям было создано руками человека почти 4500 лет назад.

Ученые предполагают, что это сооружение служило границей места, считавшегося в древности священным. На эту мысль наводит то, что точно по его центру расположены Даррингтонские стены - это один из крупнейших британских хенджей, находящийся примерно в пяти километрах к северо-востоку от Стоунхенджа на равнине Солсбери.

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