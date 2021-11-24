Константин Хабенский рассказал о своих планах в МХТ им. Чехова

Константин Хабенский на сборе труппы в МХТ имени Чехова в среду рассказал, как под его руководством театр будет жить ближайшие четыре года. Список предполагаемых премьер он озвучивал больше получаса, и когда дело дошло уже до сезона 2023-2024 года, пояснил: "Я всегда дела планирую на два года вперед - я привык так жить, снимаясь в кино".

Аншлаг был полный - были "званы" все службы театра, все сотрудники музея МХАТ, все студенты Школы-студии МХАТ, плюс огромное количество прессы. Ждали, как сенсации, что министр культуры не только официально представит нового худрука, но и, возможно, объяснит всей труппе, чем все-таки вызвана столь экстренная смена власти в главном драматическом театре страны.

Но, увы, министр Ольга Любимова официально представить нового худрука очно не смогла из-за совпавшего по времени действительно важного совещания. Но передала видеоприветствие, в котором пожелала театру с новым руководителем успеха, гастролей, аншлагов, зрителям радости, актерам хорошей атмосферы в коллективе, всем вместе побольше премьер, новых этапов творческого развития, новых проектов и больших возможностей в их реализации. Константину Хабенскому пришлось самому представлять себя коллективу.

Из хороших театрально-финансовых новостей, которые прозвучали на сборе труппы: банк ВТБ (чьим лицом актер долгое время являлся) после встречи Константина Хабенского с руководителем правления банка Андреем Костиным, с января 2022 года станет генеральным партнером Московского Художественного театра им. Чехова.

Из необычных - наметится тенденция вторжения кинорежиссуры на театральную сцену: спектакли в МХТ поставят Жора Крыжовников и Юрий Быков. Переговоры уже ведутся.

Из ожидаемых - в труппу вернутся актеры Андрей Бурковский, Дарья Мороз и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Фамилия Золотовицкого прозвучала под такой гром оваций, что эта кадровая новость стала едва ли не кульминацией собрания.

Кроме того, в этом сезоне восстановят в репертуаре МХТ моноспектакль Константина Хабенского "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда с новым актерскими вводами. "Это наглый эксперимент, который в свое время великодушно позволил мне сделать Олег Павлович Табаков, - пояснил Хабенский. - Есть бренд этого спектакля, есть декорации и есть желание актеров, которые находятся на пике формы, поработать на основной сцене над этим материалом вместе с режиссером Глебом Черепановым. Первым, кто взойдет на помост в этой истории, будет Артем Волобуев. А кто из артистов станет следующим - время покажет".

Из прогнозируемого - Константин Богомолов восстановит свои позиции приглашенного эпатажного режиссера, и в обозримом будущем (в следующем театральном сезоне) поставит "Оптимистическую трагедию" Всеволода Вишневского.

Все спектакли, намеченные в начале сезона Сергеем Женовачем, выйдут. В наследство Хабенскому достанется серьезная художественная программа. Уже 27 и 28 ноября на Основной сцене состоится премьера Уланбека Баялиева по пьесе Венедикта Ерофеева "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора".

Егор Перегудов начинает репетиции "Сирано де Бержерака". Михаил Рахлин на Малой сцене инсценирует роман Виктора Пелевина "Омон Ра". На Новой сцене в рамках "Лаборатории режиссерских дебютов" Егор Трухин готовит постановку по пьесе Флориана Зеллера "Мама".

Там же, на Новой сцене выпустят два спектакля по эскизам, представленным в рамках режиссерской лаборатории 2018-го года: Андрей Гончаров поставит спектакль "Чрево" по рассказу Евгения Замятина, а Данил Чащин - моноспектакль Натальи Теняковой "Говорит Москва" по пьесе Юлии Поспеловой. Многообещающая ремарка от нового худрука: "Данил Чащин много ставит по стране, надо это дело прекращать, чтобы больше ставил у нас".

Марина Брусникина на Малой сцене начнет репетировать пьесу Михаила Булгакова "Адам и Ева" - премьера запланирована на начало следующего сезона. Художником спектакля будет Николай Симонов.

На Новой сцене стартует экспериментальный проект "Арт-Хаб", рассчитанный на два сезона. Его цель - поиск новой драматургии и новых режиссеров. Проект, задуманный совместно с фестивалем молодой драматургии "Любимовка", будет включать в себя пятьдесят читок. Каждая читка должна заканчиваться питчингом режиссера, который станет защищать проект перед публикой. Зритель, участвуя в обсуждениях, таким образом будет участвовать в формировании репертуара Художественного театра. Кураторами проекта выступят режиссер Марина Брусникина и театровед, специалист по новой драме Павел Руднев. "Мне кажется, это хороший вызов и для режиссеров, и для драматургов. Мы будем делать сессиями: пять недель - пять читок. В конце каждого блока выбирается один режиссер и его проект, через два месяца он ставит спектакль на Новой сцене. Следующие пять недель - пять новых читок и так далее. В идеале у нас получится пятьдесят читок и десять премьер, - обещал Константин Хабенский. - Я понимаю, что на такой объем может не хватить актерского ресурса Художественного театра, поэтому надеюсь на помощь студентов Школы-студии МХАТ".

В следующем сезоне Алла Сигалова начнет репетировать "Романс о влюбленных" по киносценарию Евгения Григорьева, а Дмитрий Крымов - спектакль под рабочим названием "Диккенс". Весной, ко Дню театра, Евгений Писарев выпустит спектакль по мотивам сценария Джозефа Лео Манкевича "Все о Еве", - авантюрную историю из жизни театра.

Александр Баргман поставит спектакль по рассказу Александра Куприна "На покое" со Станиславом Любшиным. "Имя Баргмана очень известно в театральном мире, это режиссер, который любит и умеет работать с актерами. В проект войдет весь золотой запас Московского Художественного театра, своего рода актерская мужская сборная", - сказал Хабенский.

Художественный руководитель МХТ сообщил, что ведет переговоры с Анатолием Васильевым - название возможной постановки обсуждается.

Также планируются спектакли Андрея Гончарова и Романа Кочержевского. "Это очень интересный режиссер, - заметил худрук. - Среди номинантов "Золотой маски" этого года вы можете увидеть его имя сразу в нескольких позициях"".

В перспективе - показы Художественного театра в Париже, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке, приуроченные к столетию масштабной гастрольной поездки Художественного театра по Европе и США.

В ближайших гастрольных планах - в марте 2022 года в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра покажут мхатовские спектакли "Звезда вашего периода", "Сережа" и "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".