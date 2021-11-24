Конвой МЧС России доставит в Донбасс 92 тонны медикаментов

25 ноября доставит в ДНР более 92 тонн лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Это будет уже 104-ая по счету колонна знаменитых белых КамАЗов, которые с начала конфликта в регионе доставляют гумпомощь народным республикам юго-востока Украины.

По данным донецких спасателей в качестве груза в этот раз их российские коллеги привезут медицинское оборудование, диагностические иммунобиологические препараты, 250 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Эта же российская вакцина поступит в качестве гуманитарной помощи и в соседнюю Луганскую народную республику.