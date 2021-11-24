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24.11.2021 12:15
Рубрика: Экономика

Корпорация "Туризм.РФ" включила 50 проектов в приоритетную инвестпрограмму

Текст: Евгений Гайва

Около 50 проектов в сфере туризма отобраны в приоритетную инвестиционную программу корпорации "Туризм.РФ", заявил генеральный директор корпорации Сергей Суханов.

Фото: iStock
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"Для софинансирования корпорация уже рассмотрела 385 проектов, из них отобрано для включения в приоритетную инвестпрограмму примерно 50", - сказал Суханов в ходе пресс-конференции в ТАСС. Реализация проектов начнется с 2022 года, пояснил он. Это территории, которые уже пользуются спросом у туристов, но испытывают существенный дефицит инфраструктуры. Планируется построить отели, точки общественного питания, создать места отдыха для туристов и обеспечивающую инфраструктуру. Вложения в развитие курортов позволят существенно увеличить турпоток.

"Нас интересуют буквально все направления туризма. В первую очередь мы будем начинаем работать с наиболее активными регионами. Это Алтай, Байкал, Сахалин, Камчатка, Дальний Восток, южная часть страны, в частности, Сочи, курорт "Красная Поляна", курорт Лаго-Наки. География наших интересов обширная, по всей России" - отметил Суханов.

Он добавил, что готовятся мастер-планы территорий, которые покажут что и где нужно развивать.

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на развитие туристской инфраструктуры до 2024 года будет направлено 80 млрд рублей, отметил Суханов. Из них около 45 млрд рублей заложены в инвестиционную программу корпорации в виде вкладов в уставной капитал инвестиционных проектов. Еще 24 млрд рублей будут предоставлены регионам в виде субсидий на развитие обеспечивающей инфраструктуры. Кроме того, 19 млрд рублей будут направлены на субсидирование процентной ставки по льготным кредитам.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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