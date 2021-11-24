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24.11.2021 19:05
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал формирование нового правительства Германии

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
В Германии предсказанное ранее становится явью: называвшаяся самой вероятной коалиция "светофор" (социал-демократы, зеленые и свободные демократы) в итоге договорились о формировании нового правительства Германии во главе с лидером СДПГ Олафом Шольцем.

Хотя окончательный состав кабинета министров будет утвержден в начале декабря, уже сейчас СМИ называют наиболее вероятных кандидатов на ключевые посты в правительстве. Среди них - лидеры "зеленых" во главе МИД (А. Бербок) и нового "суперминистерства" по делам климата и экономики (Р. Хабек). Социал-демократы, судя по всему, получат более важные по местным меркам минфин и минюст, а также минздрав и минобороны.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
В Германии представили коалиционное соглашение

Конечно, появление "зеленого" политика у руля МИД ФРГ вряд ли станет положительным фактором, прежде всего, на российском направлении, в том числе с учетом весьма однозначных высказываний Бербок по России.

Однако внешняя политика Германии, во-первых, обладает достаточно серьезной инерционностью, и, во-вторых, определяется не только МИДом. Это уже нашло отражение в тексте представленного сегодня коалиционного соглашения, где говорится о глубине и разнообразии германо-российских отношений, готовности нового правительства к конструктивному диалогу и стремлении к наполненным содержанием стабильным отношениям. Среди полей возможного сотрудничества с Россией - климат и здравоохранение. Предполагается работать над отменой виз между Россией и ФРГ для отдельных групп граждан, прежде всего - молодежи. Но это, конечно же, не в виде поощрения или жеста доброй воли, а в качестве предполагаемого инструмента влияния на российское общество.

Газопровод "Северный поток - 2" в соглашении не упоминается - и это показатель, скорее, отсутствия "железобетонного" единства партнеров по этому вопросу (жестко негативная позиция "зеленых" ими никогда не скрывалась).

В соглашении правящие партии выступили также за полную реализацию Минских соглашений по Донбассу. Вопрос, как обычно, в том, что именно понимается под этим, ибо последние трактовки документа в той же Германии весьма далеки от реального текста этих соглашений…

В общем и целом - сильно хуже не будет. Сильно лучше - тоже. Инерционность.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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