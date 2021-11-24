Льготные кредиты уже сохранили 270 тысяч рабочих мест

Льготные кредиты под 3% годовых, которые могут получить компании малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от ковидных ограничений отраслей экономики в рамках программы "ФОТ 3.0", уже позволили поддержать 270 тысяч рабочих мест, хотя рассмотрено еще меньше половины поступивших заявок. Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На данный момент в банки поступили 32 тысячи заявок на 107 млрд рублей, - сказал министр. - Одобрены 14 тысяч заявок, по ним выданы кредиты на 41,2 млрд рублей. Это обеспечит сохранение 270 тысяч рабочих мест".

В программе "ФОТ 3.0" могут участвовать компании, получавшие поддержку по ее предшественнице - "ФОТ 2.0", а также созданные после ее завершения. Условия получения льготного кредита - сохранение занятости 90% сотрудников компании.

По словам Максима Решетников, среди одобренных заявок 80% были поданы микропредприятиями с коллективом до 15 человек. Больше всего обращений было от ресторанов и кафе (38%), предприятий по оказанию бытовых услуг (19%), отелей (8%). Средняя сумма кредита, по словам министра, составила 2 млн рублей.

Оформить кредит можно до 30 декабря. Максимальная доступная сумма равняется числу работников, умноженному на МРОТ и на 12 месяцев. По условиям предоставления кредита, начать его возвращать надо через полгода после получения. И затем еще за 12 месяцев полностью рассчитаться.