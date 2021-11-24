Михаил Мишустин: Жизненно необходимые препараты должны быть доступны людям

Это, например, такие популярные средства, как йод, аскорбиновая кислота, глюконат кальция, инсулин в различных формах, амоксициллин, кагоцел. Сюда же попали вакцины, которые входят в национальный календарь прививок, и даже те, которые делают для профилактики во время эпидемий. Всего 735 препаратов 13 различных групп.
Стоимость жизненно важных медикаментов сейчас регулируется на двух уровнях - центральном и региональном. В первом случае минздрав и ФАС устанавливают предельную отпускную цену производителей лекарств, а регионы прописывают максимальные размеры наценок, которые может "докинуть" к ней аптека.
"Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Он рассказал, что контролировать цены будет ФАС "не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану". "Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре (проверок)", - заявил председатель правительства.
Но если на то будет поручение президента, жалоба организации или гражданина, обращение прокурора - проведут внеплановую проверку. ФАС может ее организовать и для контроля за устранением ранее выявленных нарушений. "Важно сохранять баланс на фармацевтическом рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан", - подчеркнул Мишустин.
Он рассказал и еще об одном решении, которое должно упростить жизнь россиянам. Оно касается тех, кто имеет право на единовременную выплату пенсионных накоплений. Процесс ее получения станет более простым и безопасным.
В кабмине разъяснили, что единовременные выплаты могут получить следующие категории пенсионеров:
- те, кто не наработал на накопительную пенсию и получает только страховую по возрасту (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет);
- те, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца;
- те, у кого накопительная пенсия не выше 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсий.
Все они "смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно - через портал государственных услуг", сообщил Михаил Мишустин. "Им не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте. Это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты", - сказал премьер. "И конечно, сэкономить силы и сберечь здоровье людей", - подчеркнул он.
Мишустин добавил, что это часть работы по формированию социального казначейства - современной и комфортной платформы, которая сделает систему помощи гражданам максимально удобной и технологичной, "избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях".
Утверждены требования к системе вызова экстренных служб
В документе в том числе прописаны время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Для 98 процентов вызовов максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора не должно превышать 20 секунд, а среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд.
Оператору на опрос заявителя в среднем отводится 75 секунд, консультация заявителя должна занимать две минуты. Диспетчерским службам дано всего 30 секунд, чтобы подтвердить получение от оператора сообщения о происшествии.
Максимальное время для осуществления психологической поддержки составит 30 минут.
Единый номер "112" доступен с любого телефона. По нему можно вызвать полицию, пожарную охрану, спасателей, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и "Антитеррор".