Михаил Мишустин: Жизненно необходимые препараты должны быть доступны людям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет регулярно проверять цены на лекарства и отчитываться о результатах, решило правительство. Речь идет о так называемых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах, они перечислены в специальном перечне.

Михаил Мишустин утвердил порядок контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Фото: РИА Новости

Это, например, такие популярные средства, как йод, аскорбиновая кислота, глюконат кальция, инсулин в различных формах, амоксициллин, кагоцел. Сюда же попали вакцины, которые входят в национальный календарь прививок, и даже те, которые делают для профилактики во время эпидемий. Всего 735 препаратов 13 различных групп.

Стоимость жизненно важных медикаментов сейчас регулируется на двух уровнях - центральном и региональном. В первом случае минздрав и ФАС устанавливают предельную отпускную цену производителей лекарств, а регионы прописывают максимальные размеры наценок, которые может "докинуть" к ней аптека.

"Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он рассказал, что контролировать цены будет ФАС "не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану". "Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре (проверок)", - заявил председатель правительства.

Но если на то будет поручение президента, жалоба организации или гражданина, обращение прокурора - проведут внеплановую проверку. ФАС может ее организовать и для контроля за устранением ранее выявленных нарушений. "Важно сохранять баланс на фармацевтическом рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан", - подчеркнул Мишустин.

В случае жалоб ФАС будет проверять цены на лекарства внепланово

Он рассказал и еще об одном решении, которое должно упростить жизнь россиянам. Оно касается тех, кто имеет право на единовременную выплату пенсионных накоплений. Процесс ее получения станет более простым и безопасным.

В кабмине разъяснили, что единовременные выплаты могут получить следующие категории пенсионеров:

- те, кто не наработал на накопительную пенсию и получает только страховую по возрасту (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет);

- те, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца;

- те, у кого накопительная пенсия не выше 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсий.

Все они "смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно - через портал государственных услуг", сообщил Михаил Мишустин. "Им не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте. Это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты", - сказал премьер. "И конечно, сэкономить силы и сберечь здоровье людей", - подчеркнул он.

Мишустин добавил, что это часть работы по формированию социального казначейства - современной и комфортной платформы, которая сделает систему помощи гражданам максимально удобной и технологичной, "избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях".