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23.11.2021 22:04
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин: Жизненно необходимые препараты должны быть доступны людям

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет регулярно проверять цены на лекарства и отчитываться о результатах, решило правительство. Речь идет о так называемых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах, они перечислены в специальном перечне.
Михаил Мишустин утвердил порядок контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин утвердил порядок контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин утвердил порядок контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости. Фото: РИА Новости

Это, например, такие популярные средства, как йод, аскорбиновая кислота, глюконат кальция, инсулин в различных формах, амоксициллин, кагоцел. Сюда же попали вакцины, которые входят в национальный календарь прививок, и даже те, которые делают для профилактики во время эпидемий. Всего 735 препаратов 13 различных групп.
Инновационные препараты для кардиологических больных должны стать доступнее

Стоимость жизненно важных медикаментов сейчас регулируется на двух уровнях - центральном и региональном. В первом случае минздрав и ФАС устанавливают предельную отпускную цену производителей лекарств, а регионы прописывают максимальные размеры наценок, которые может "докинуть" к ней аптека.

"Подписано постановление правительства о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на такие медикаменты, чтобы не возникало необоснованного завышения их стоимости", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он рассказал, что контролировать цены будет ФАС "не чаще одного раза в два года и по утвержденному плану". "Информация о результатах контроля и принятых мерах по устранению нарушений будет отображаться в едином реестре (проверок)", - заявил председатель правительства.

Но если на то будет поручение президента, жалоба организации или гражданина, обращение прокурора - проведут внеплановую проверку. ФАС может ее организовать и для контроля за устранением ранее выявленных нарушений. "Важно сохранять баланс на фармацевтическом рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан", - подчеркнул Мишустин.

В случае жалоб ФАС будет проверять цены на лекарства внепланово

Он рассказал и еще об одном решении, которое должно упростить жизнь россиянам. Оно касается тех, кто имеет право на единовременную выплату пенсионных накоплений. Процесс ее получения станет более простым и безопасным.

В кабмине разъяснили, что единовременные выплаты могут получить следующие категории пенсионеров:

- те, кто не наработал на накопительную пенсию и получает только страховую по возрасту (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет);

- те, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца;

Фото: iStock
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- те, у кого накопительная пенсия не выше 5% от общей суммы страховой и накопительной пенсий.

Все они "смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно - через портал государственных услуг", сообщил Михаил Мишустин. "Им не нужно будет в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте. Это позволит упростить процедуру и сократить время получения единовременной выплаты", - сказал премьер. "И конечно, сэкономить силы и сберечь здоровье людей", - подчеркнул он.

Мишустин добавил, что это часть работы по формированию социального казначейства - современной и комфортной платформы, которая сделает систему помощи гражданам максимально удобной и технологичной, "избавит людей от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях".

Утверждены требования к системе вызова экстренных служб

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин установил обязательные требования к работе системы вызова экстренных служб по единому номеру "112". Они начнут действовать с 1 января.
Среднее время ожидания ответа оператора должно быть не больше 8 секунд. Фото: РИА Новости

В документе в том числе прописаны время приема, обработки и передачи вызовов в диспетчерские службы. Для 98 процентов вызовов максимальное время ожидания от установления соединения до ответа оператора не должно превышать 20 секунд, а среднее время ожидания ответа оператора - 8 секунд.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Столичная "Система-112" приняла в два раза больше вызовов, чем годом ранее

Оператору на опрос заявителя в среднем отводится 75 секунд, консультация заявителя должна занимать две минуты. Диспетчерским службам дано всего 30 секунд, чтобы подтвердить получение от оператора сообщения о происшествии.

Максимальное время для осуществления психологической поддержки составит 30 минут.

Единый номер "112" доступен с любого телефона. По нему можно вызвать полицию, пожарную охрану, спасателей, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и "Антитеррор".

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