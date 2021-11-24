Минцифры и Минфин согласовали меры налогового стимулирования в сфере ИИ

Минцифры и Минфин согласовали меры налогового стимулирования в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Одна из мер направлена на снижение налогооблагаемой базы среди компаний, расходующих средства на внедрение искусственного интеллекта.

"Если компании расходуют средства на внедрение решений в сфере искусственного интеллекта - мы говорим про российские решения, то фактически в затратах она отражает эти расходы с коэффициентом полтора, фактически уменьшая базу налога на прибыль", - сказал министр.

Вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации программных аппаратных комплексов, а третья - предоставит возможность регионам вводить инвестиционный вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программно- аппаратных комплексов.

Глава Минцифры также сообщил, что, по данным ЦБ РФ, экспорт российского ПО и услуг по разработке за полгода вырос на 18,5% против показателя прошедшего года, что составило 2,9 млрд долларов. Кроме того, по итогам 9 месяцев 2021 года дополнительные налоговые отчисления от ИТ-отрасли составили 48 млрд руб. Шадаев также привел данные Росстата, согласно которым за 9 месяцев текущего года "отгрузка" российскими ИТ-компаниями своих решений вместе с услугами и с работами выросла на 38% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, превысив объем 1,14 трлн руб.