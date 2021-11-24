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23.11.2021 22:21
Рубрика: Власть

Мишустин: Российские регионы готовы к отопительному сезону

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 267(8618)
Отопительный сезон стартовал по всей стране и проходит в штатном режиме, заверили председателя правительства Михаила Мишустина ответственные министры.

Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, заявил премьер. Это касается и объектов ЖКХ, включая котельные, водопроводные и тепловые сети, и запасов топлива - его запасли даже больше, чем положено по нормативам. "Главная задача - обеспечить людей теплом, светом, горячей водой. Это жизненно необходимо для наших граждан", - подчеркнул Мишустин.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Путин поручил Минстрою "подставлять плечо" регионам в отопительный сезон

Особое внимание к социальным объектам, в том числе - больницам, где от бесперебойной подачи электричества зависит жизнь людей. Там должны быть автономные резервные источники питания, чтобы персоналу не приходилось беречь каждый киловатт, заявил премьер. "А если уж сложилась нештатная ситуация, важно, чтобы в регионе была необходимая техника, которая позволит в самые короткие сроки устранять последствия", - подчеркнул он.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заверил, что отопительный сезон проходит штатно. Общий уровень готовности объектов ЖКХ он оценил в 99,9%. Работы на сетях водоснабжения и водоотведения еще идут в нескольких регионах, в том числе в Карелии, Крыму, Тыве, Приморье, на Чукотке.

А вот "жилищный фонд страны подготовлен на 100%", доложил глава минстроя. Причем регионы в этот раз справились быстрее, чем в прошлые годы. На подготовку к отопительному сезону из всех источников было направлено более 196 млрд рублей. Полностью или почти полностью готовы к зиме 97% из 454 энергокомпаний, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.

Жилищный фонд подготовлен к отопительному сезону на 100 процентов

Кабмин отдельно проконтролирует те субъекты, где в прошлом сезоне были проблемы. Сложная ситуация в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской автономной области, напомнил Мишустин. Туда направят почти 900 млн рублей, чтобы привести в порядок инфраструктуру и оплатить коммунальные платежи школ и других бюджетных организаций. "Не должно быть перебоев с теплом, водой и электричеством. Для людей это особенно важно", - указал премьер-министр.

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