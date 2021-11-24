Москалькова: Нельзя выселять семьи с детьми на улицу

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что нужно узаконить запрет на выселение семей с детьми из их единственного жилья.

- Нельзя выселять семьи с детьми на улицу, - сказала она в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека. - Мы предлагаем внести в закон запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми.

Что же касается убытков банков, то, по словам Москальковой, они должны думать о том, кому дают деньги и чем рискуют. Омбудсмен считает, что сегодня назрела потребность реформирования жилищного законодательства в этой части. Верховный суд и Конституционный суд также неоднократно поднимали эти вопросы.

Она предлагает законодательно ограничить обращения о взыскании на единственное жилье у должника, имеющего несовершеннолетних детей.