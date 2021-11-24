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24.11.2021 14:50
Рубрика: Общество

Москалькова предложила сохранять за молодыми семьями очередь на жилищную субсидию после 35 лет

Текст: Елена Яковлева

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова предложила сохранять для семей, стоящих в очереди на получение жилищной субсидии по программе "Молодая семья", право на ее получение даже тогда, когда одному из супругов исполнится 35 лет.

Москалькова: Нельзя выселять семьи с детьми на улицу

Оценив программу "Молодая семья" как "прекрасную" - "люди вступили в брак, встали на учет и надеются, что они получат крышу над головой" - она настаивает, что после достижения супругами 35 лет они не должны "вылетать" из очереди, в которой стояли по программе.

- Вы представляете, с какими эмоциями они приходят в нашу приемную... Мы предлагаем не снимать этих людей с очереди, пока они не получат квартиру. Давайте хотя бы увеличим их возраст до 36, 40 лет, - сказала Москалькова, предупредив, что иначе это принесет институтам государственной власти огромные репутационные издержки.

Выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, Москалькова рассказала о том, к ней поступает огромное количество вопросов об обеспечении жильем льготных категорий граждан - инвалидов и их родственников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 18+, членов многодетных семей, многодетных семей. И в этом году их количество возросло почти в два раза - на 40 процентов.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека

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