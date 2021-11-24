На 201-й базе РФ в Таджикистане удвоилось число "ударных" подразделений

Там уточнили, что права называться "ударными" удостоились три мотострелковых и одна танковая роты, а также батарея реактивных систем залпового огня 9П140 "Ураган".
"В ходе практического этапа учения подразделения получили высокую оценку за проведение операции по блокированию и уничтожению отрядов незаконного вооруженного формирования, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. Все тактические действия отрабатывались в суровых физико-географических условиях", - напомнили в пресс-службе. Кроме того, по итогам этого учения четыре подразделения подтвердили уже имеющееся у них звание "ударное".
Справка "РГ"
Наименование "ударное" присваивается приказом министра обороны России наиболее боеспособным мотострелковым, танковым и десантным соединениям, воинским частям и подразделениям. А также лучшим формированиям морской пехоты.