На 201-й базе РФ в Таджикистане удвоилось число "ударных" подразделений

По итогам совместного международного учения "Взаимодействие-2021", которое состоялось в прошлом месяце на полигоне Харб-Майдон, пяти подразделениям 201-й военной базы РФ в Таджикистане присвоили почетное наименование "ударное". По сравнению с 2020 годом количество таких воинских формирований на базе увеличилось более в два раза. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там уточнили, что права называться "ударными" удостоились три мотострелковых и одна танковая роты, а также батарея реактивных систем залпового огня 9П140 "Ураган".

"В ходе практического этапа учения подразделения получили высокую оценку за проведение операции по блокированию и уничтожению отрядов незаконного вооруженного формирования, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ. Все тактические действия отрабатывались в суровых физико-географических условиях", - напомнили в пресс-службе. Кроме того, по итогам этого учения четыре подразделения подтвердили уже имеющееся у них звание "ударное".

Справка "РГ"

Наименование "ударное" присваивается приказом министра обороны России наиболее боеспособным мотострелковым, танковым и десантным соединениям, воинским частям и подразделениям. А также лучшим формированиям морской пехоты.