Научить самолеты летать без ошибок и сделать дальние села ближе

В челябинском хакатоне 180 молодых айтишников из десятка регионов прокачивали возможности машинного мышления. Хозяева турнира победили в разработке программы, которая проверяет на качество продукты и товары. На предыдущем хакатоне они предложили создать систему для поиска "незарегистрированных" предприятий - загрязнителей атмосферы. Экологи высоко оценили их идею тепловой карты. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области