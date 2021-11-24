Научить самолеты летать без ошибок и сделать дальние села ближе

Благодаря нацпроектам в регионах улучшается транспортное сообщение, ремонтируются дороги, развиваются сельские территории, совершенствуется система здравоохранения. О последних событиях и достижениях - в материале "РГ"
В регионах появились специальные машины для доставки в поликлиники пожилых пациентов
В Алтайском крае в этом году перевезли более 6,3 тысячи пожилых людей из отдаленных сел на диспансеризацию и вакцинацию. "Сначала они отнеслись к новшеству настороженно, но теперь очень довольны, - говорит завотделением соцобслуживания на дому Комплексного центра соцобслуживания населения Смоленского района Анна Дьякова. - Бывает, песни поют по дороге".
Появление мобильных бригад по нацпроекту "Демография" сняло большую проблему. Редкий пенсионер, особенно из отдаленных деревень, может сам добраться до райцентра, чтобы пройти обследование. Транспорт в сельских районах ходит не везде и не всегда. Особенно в распутицу. А зимой сугробы здесь бывают такие, что дороги могут превратиться в снежные тоннели.
Микроавтобусы "Луидор", которыми оснащены мобильные бригады, оборудованы шестью комфортными сиденьями, подъемником для инвалидной коляски, поручнями, кнопками для связи с водителем и работником соцслужбы. В салонах тепло. За один рейс можно привезти семь человек (одного на инвалидной коляске).
В Волгоградской области с начала этого года услугами мобильных бригад воспользовались 18 тысяч пожилых жителей. Заявки на такое обслуживание принимают во всех муниципалитетах. Для этого необходимо обратиться в центры соцобслуживания населения по месту жительства либо к фельдшеру. Здесь пенсионеров тоже возят не только на диспансеризацию, но и на прививку.
"Очень удобная служба", - говорит Марфа Васильевна из Аксарки - села на Ямале. Машина разъезжает не только по Аксарке (больше всего авто используют для поездок в Центр соцобслуживания, аптеку, процедурный кабинет), но и за периметром села. Жители Харсаима, что за 36 километров от райцентра, вызывают "четырехколесного помощника", чтобы попасть на прием в поликлинику, сделать прививку от COVID-19.
Новый центр "Север" будет бороться с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Три главных составляющих успеха перечисляет министр лесного хозяйства Самарской области Александр Ларионов: раннее обнаружение, быстрое прибытие на место пожара и оснащенность лесопожарных служб. От третьей зависит успех первых двух.
"Оснащенность современной высококлассной техникой позволила нам тушить возгорания очень оперативно, - продолжает министр. - Например, наша техника прошла проверку на пожаре в Тольятти, когда действительно нужна была оперативность и очень много воды". За последние два года в Самарскую область поставили более ста единиц лесопожарной и лесокультурной техники, включая грузовики с гидроманипуляторами, тракторы, автоцистерны и катер. Это стало возможно, по словам министра, благодаря проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Как и по всей стране.
Не исключение и Нижегородская область. Многие помнят лесной пожар, бушевавший вокруг Сарова, где располагается Всероссийский ядерный центр. Глава региона Глеб Никитин тогда прокомментировал ситуацию так: "Ситуация была достаточно угрожающая. Но сейчас 99 процентов пожаров мы тушим в первые сутки. Мы к ним готовы, в первую очередь, за счет дистанционного мониторинга". Вовремя подошла спецтехника: пожарные поезда, вертолеты Ми-8, самолет Ил-76 и другая техника.
Со следующего года по поручению президента страны на охрану лесов ежегодно будут выделять дополнительные 8,2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на увеличение часов авиа- и наземного патрулирования, штата парашютно-десантной пожарной службы и на само тушение пожаров.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" создан лесопожарный центр "Север", подразделения которого будут работать в труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока. В этом году центр получит два вертолета Ми-8 и четыре самолета Ан-2, свыше 100 единиц спецтехники. Еще четыре вертолета поступят в 2022 году.
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Окруженные огнем
Какой бы чудесной техника ни была, пожары тушатся во многом благодаря мужеству и самоотверженности людей. Это уже четвертая составляющая успеха.
Вспоминая ожесточенную схватку с огнем в Намском, Горном и Чурапчинском улусах, глава Якутии Айсен Николаев сказал: "В памяти жителей республики навсегда сохранится благодарность всем тем, кто работал здесь".
Для инструктора десантной пожарной группы с 10-летним стажем Иннокентия Рожкина борьба с огнем в Якутии - личная история. Он здесь родился и вырос. "Для меня нет чужих районов и регионов, леса России, ее природа - это наш общий дом, который мы должны сохранить, - делится Иннокентий. - Моя команда - это моя семья, мои братья. Когда я знаю, что рядом работают другие команды лесоохраны, из другого региона или улуса, становится легче. Я точно знаю, что мы пожар поймаем и ликвидируем".
Денис Золотуев, пожарный-парашютист из Читы, поделился опытом и предупредил, в каких случаях можно оказаться в огненной ловушке. "При отжиге опасна быстрая смена ветра в противоположную сторону. Ты весь в дыму, а пожар идет в твоем направлении. И тут главное - не потерять голову".
Санавиация перевозит особо тяжелых больных COVID-19 в регионах
В его распоряжении несколько реанимобилей, оснащенных современной техникой, и медицинский вертолет ЕС-135. Им-то и доставляют особо тяжелых пациентов из районных больниц.
"Приоритетная цель нацпроекта "Здравоохранение" - увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет, - напомнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Мы внедряем инновационные методики лечения, уделяем особое внимание скорости оказания медицинской помощи. Для этого в крае работает санавиация. В год специалисты совершают свыше 220 вылетов на вертолете. Врачи собираются за 15 минут и отправляются в любую часть края". Здесь круглосуточно дежурят врачи 18 специальностей. В том числе хирурги, анестезиологи, нейрохирурги и травматологи.
В Волгоградской области бригада санавиации с начала года совершила 280 вылетов. Иногда помощь оказывают на месте: в отдаленные районы доставляют узких специалистов. Но чаще больного забирают в Волгоград. Чаще всего подмога с неба нужна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пострадавшим в ДТП . Иногда женщинам, у которых очень тяжело проходят роды.
Десятки вылетов в этом году совершил и вертолет санавиации Пермского края, эвакуировав около сотни пациентов. В октябре это были жители Чернушки, Чусового, Чайковского и других городов края, в основном с инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.
Единственной преградой для врачей санавиации может стать нелетная погода. Кстати, с медиками работают только экипажи, прошедшие специальную подготовку.
Справка "РГ"
На конец октября санавиация выполнила 10,5 тысячи вылетов, эвакуировав более 14 тысяч человек. Это на 17,6 процента больше, чем планировали на весь 2021 год. Санавиация развивается в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Регионы улучшили транспортное сообщение благодаря нацпроектам
В Варгашинском районе привели в порядок дороги, ведущие к Лихачам, а также к селу Мостовое. А всего в Курганской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стало комфортнее транспортное сообщение в 15 муниципалитетах. "Дорога - это жизнь, - говорит глава Варгашинского поссовета Владимир Иванов. - В Лихачах около 300 человек. Работать особо негде. После ремонта подъезда сразу появился инвестор. Он собирается заниматься здесь скотоводством, ему потребуется около 30 работников. У села появилась перспектива".
А в селе Введенское Кетовского района рядом с отремонтированной трассой в рамках уже другого нацпроекта "Демография" строят детсад на 140 мест. Село быстро развивается и растет, здесь много молодых семей. При сдаче дорожных объектов действует жесткий порядок: оплата - только после положительного заключения спецлабораторий, куда сдаются пробы асфальта. За качеством строительства следят и местные жители. Свои тревожные сигналы они подают в официальную группу в соцсетях.
По дорожному нацпроекту в Амурской области в этом году в семи районах отремонтировали десять участков местных дорог, проходящих транзитом через населенные пункты. В 2022 году работы планируют продолжить, программа уже практически сформирована.
Среди важных транспортных артерий, которые были сданы в этом году, - благовещенская улица Василенко. Она имеет длину 2280 метров и соединяет областной центр с Благовещенским районом. Работы начались в 2019 году.
"Улица Василенко раньше была обычной дорогой, по большому счету, техническим проездом, без автобусного сообщения, - пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов. - За два года выполнена большая работа. Сегодня у нас есть современная дорога".
В сельских школах развивается цифровая среда
Ученица 10 "А" школы деревни Шамонино в Башкирии Ильвина Аюпова мечтает стать digital-дизайнером. И теперь шансов у нее стало больше, ведь девочка учится в IT-классе. Его открыли благодаря национальному проекту "Образование". Школа получила 28 ноутбуков и многофункциональное устройство, которые установили в кабинете информатики.
В школе Шамонино учатся 1200 детей. В следующем учебном году на базе школы планируют открыть центр образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Это позволит обновить учебное оборудование кабинетов биологии, физики и химии.
Между тем, по данным минобрнауки Башкирии, республика в лидерах по количеству школ и колледжей, оснащаемых цифровым оборудованием в рамках проекта "Цифровая образовательная среда".
Интернет активно осваивают и школьники сельских районов Пермского края. В Дубровской школе учатся 84 ребенка. В этом году для них тоже поступило новое мультимедийное оборудование и двадцать новеньких ноутбуков. "Сейчас ноутбук есть у каждого учителя, в каждом классе", - рассказала "РГ" директор школы Людмила Пачина.
Кроме компьютеров, в школе появились шесть огромных телевизоров с функцией SMART TV, IP-камеры и мощный сервер с монитором. При помощи камер и телевизоров уже проводятся видеоконференции и трансляция занятий.
В крае в этот проект включены еще три школы. "Наш мир меняется, а "Цифровая образовательная среда" дает большую возможность для укрепления материально-технической базы школ", - отметила директор Суксунской школы №1 Людмила Бережецкая. В 2022 году в проект будут включены еще две школы. В конечном итоге он охватит все школы.
"Сферум" - это защищенная отечественная платформа видео-конференц-связи.
Благодаря ей учителя смогут проводить видеоуроки, делиться учебными материалами, общаться с учениками, собирать задания и проводить родительские собрания.
До конца 2021 года "Сферум" будет запущена в школах 15 пилотных регионов страны. Уже сейчас количество пользователей платформы перевалило за миллион человек.
Победители хакатона по ИИ в Петербурге получили миллион рублей
Хакатон в переводе с английского - марафон для хакеров. Только "хакеры" на этих соревнованиях не взламывают, а создают. Среди задач, которые решали в Петербурге, была очень актуальная от Минпромторга России. Разработать систему для анализа запасов лекарств в регионах, которая поможет не допустить их дефицита.
По словам начальника отдела развития цифровой инфраструктуры минпромторга Эдуарда Шантаева, участники решили задачу нестандартно и креативно. "Мы обязательно выйдем на связь с командами, - обещал он. - Нас заинтересовал их подход. Возможно, объединим их решения". Победителем кейса "Доступные лекарства для всех" стала команда "Waico.ru" из Томской области. Она придумала платформу, которая позволяет строить прогноз для региона по каждому препарату на срок от месяца до года. Серебряный призер - нижегородская MirlTeam - создала web-сервис с тепловой картой страны, где отражается множество данных, вплоть до уровня заболеваемости COVID-19.
А московско-петербургская команда Profit разработала многоуровневую модель, которая позволяет определить, сколько и каких лекарств надо дополнительно завезти в проблемные регионы. Участники петербургского хакатона также предложили необычные решения по системе "умных покупок" для оператора мобильной связи. Победители разделили между собой призовой фонд - один миллион рублей.
В Челябинске участникам хакатона предложили масштабную задачу от Росаккредитации: поставить искусственный интеллект на стражу качества российских товаров. А также кейс челябинского радиозавода "Полет" по созданию системы автоматического видеосопровождения самолетов при их заходе на посадку.
По первому заданию победу одержали челябинцы. Особый интерес у Росаккредитации вызвала "самообучаемость" программы - способность избавляться от ошибок. В кейсе "Цифровой авиадиспетчер" лучшее решение предложила московская команда AeroFlex. Она объединила видеокамеры сопровождения самолетов в кластеры, позволяющие улавливать малейшие отклонения в траектории и подавать сигнал диспетчеру. А в будущем, возможно, и системам управления самолетом.
Специалисты челябинского предприятия с интересом отнеслись к предложениям участников хакатона, и, не исключено, многие уже в ближайшее время возьмут в работу.