Назван простой напиток для продления жизни

Несколько исследований показали, что сок клюквы может помочь снизить холестерин и жить дольше, передает Daily Express.

Полезные свойства фруктов и овощей, способствующие увеличению продолжительности жизни, обуславливаются в основном содержанием в них фитохимических соединений. Многие ученые занимаются вопросами продления жизни и уже получены немало свидетельств о том, что определенные фрукты и овощи помогают увеличить продолжительность жизни благодаря своему уникальному составу. Одним из таких продуктов является клюква - как показывают исследования, сок этой ягоды помогает снижать холестерин и способствует долголетию.

Так, в журнале "Экспериментальная геронтология" были опубликованы результаты эксперимента, в ходе которого ученые давали мухам дрозофилам экстракт клюквы в разные этапы их жизни. Мухи, получавшие клюкву, в среднем жили дольше контрольной группы, вне зависимости от того, на каком этапе жизни экстракт был включен в их рацион. Специалисты считают, что это стало возможно благодаря уменьшению окислительного повреждения - одной из характерных черт старения.

Кроме того, исследования показали, что клюква помогает держать под контролем уровень холестерина. В журнале "Диабетическая медицина" были опубликованы итоги эксперимента с участием больных сахарным диабетом второго типа, принимающих лекарства для понижения уровня глюкозы.

"Уровень холестерина липопротеинов низкой плотности существенно понижался у группы пациентов, употреблявших в пищу клюкву. Снижение было намного значительнее по сравнению с теми, кто принимал плацебо", - сообщили ученые.

Однако специалисты предостерегают от бесконтрольного употребления клюквенного сока - необходимо придерживаться рекомендаций лечащего врача, а также стоит избегать подслащенных напитков.