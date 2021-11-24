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24.11.2021 10:15
Рубрика: Общество

Назван простой напиток для продления жизни

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Несколько исследований показали, что сок клюквы может помочь снизить холестерин и жить дольше, передает Daily Express.

Фото: iStock
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Полезные свойства фруктов и овощей, способствующие увеличению продолжительности жизни, обуславливаются в основном содержанием в них фитохимических соединений. Многие ученые занимаются вопросами продления жизни и уже получены немало свидетельств о том, что определенные фрукты и овощи помогают увеличить продолжительность жизни благодаря своему уникальному составу. Одним из таких продуктов является клюква - как показывают исследования, сок этой ягоды помогает снижать холестерин и способствует долголетию.

Так, в журнале "Экспериментальная геронтология" были опубликованы результаты эксперимента, в ходе которого ученые давали мухам дрозофилам экстракт клюквы в разные этапы их жизни. Мухи, получавшие клюкву, в среднем жили дольше контрольной группы, вне зависимости от того, на каком этапе жизни экстракт был включен в их рацион. Специалисты считают, что это стало возможно благодаря уменьшению окислительного повреждения - одной из характерных черт старения.

Кроме того, исследования показали, что клюква помогает держать под контролем уровень холестерина. В журнале "Диабетическая медицина" были опубликованы итоги эксперимента с участием больных сахарным диабетом второго типа, принимающих лекарства для понижения уровня глюкозы.

"Уровень холестерина липопротеинов низкой плотности существенно понижался у группы пациентов, употреблявших в пищу клюкву. Снижение было намного значительнее по сравнению с теми, кто принимал плацебо", - сообщили ученые.

Однако специалисты предостерегают от бесконтрольного употребления клюквенного сока - необходимо придерживаться рекомендаций лечащего врача, а также стоит избегать подслащенных напитков.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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