Названы города с самым грязным воздухом

Мировым лидером по уровню загрязнения воздуха стал пакистанский мегаполис Лахор. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы мониторинга качества воздуха IQAir.

В Лахоре концентрация твердых частиц в атмосфере превышает годовые нормы ВОЗ в 38,6 раза. Этому городу присвоен рейтинг качества воздуха 397, при этом уровень, превышающий 301 считается опасным для здоровья.

На втором месте оказалась монгольская столица Улан-Батор, третья строка досталась индийской Калькутте. На четвертой позиции располагается Нью-Дели, пятое место, как сообщает ТАСС, досталось пакистанскому городу Карачи.

Российские города в первую десятку рейтинга не попали. В ней, кроме Пакистана, Индии и Монголии отметился Китай. Качество воздуха оценивается по содержанию в нем частиц диаметром менее 10 микрометров (PM10), например, пыль и плесень, а также диаметром менее 2,5 микрометра (PM2,5) - это продукты горения и органические частицы, способные оседать в легких.