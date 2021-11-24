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24.11.2021 14:13
Рубрика: Общество

Названы симптомы высокого холестерина, которые нельзя игнорировать

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сам по себе холестерин не вреден и даже нужен организму, а проблемами грозит его избыточное количество. Специалисты Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава назвали симптомы, которые говорят о повышении уровня холестерина.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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Как отметили медики, из-за высокого уровня холестерина в крови на стенках сосудов образуются бляшки. Сосуды сужаются или даже закупориваются, кровь больше не поступает к конечностям в достаточном объеме и и тогда появляются сопутствующие симптомы - чувство онемения и покалывания.

"Другие признаки и симптомы этого заболевания - это боли в ногах и судороги, появление незаживающих язв на голенях и ступнях, изменение цвета кожи на голенях, ступнях или пальцах ног", - цитирует ученых Daily Express.

Специалисты советуют сообщить о возникновении таких симптомов лечащему врачу, который выяснит их причину. Подчеркивается, что зачастую высокий холестерин связан с неправильным питанием, а риски тромбоза, инфаркта, инсульта и других осложнений растут с возрастом. Главными условиями для снижения уровня холестерина являются рациональное питание, физические нагрузки и отказ от злоупотребления алкоголем.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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