Немецкие партии согласовали договор о правящей коалиции

Наконец-то "над Берлином поднимается белый дым", пишет Tagesspiegel. Три немецкие партии - социал-демократы, "Зеленые" и либералы - объявили о совместной пресс-конференции, на которой собирались в среду днем представить не без труда согласованный договор о "светофорной" коалиции. Он зафиксирует распределение постов в будущем правительстве и его приоритеты во всех сферах - от борьбы с пандемией до экологии и внешней политики. Как раз накануне от "Зеленых", которые претендуют на портфель главы МИД, поступил неожиданный сигнал: партия впервые раскритиковала санкции США в отношении "Северного потока-2".

"Новые санкции США неприемлемы даже для противников "Северного потока-2", - заявил Reuters ее внешнеполитический эксперт Омид Нурипур. - Именно мы, "Зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе стремятся США, если вводят санкции против друзей, когда те ведут бизнес с третьей стороной". И хотя политик назвал проект "ошибочным германским решением", эксперты все же увидели в этих словах готовность "Зеленых" проявить в будущем некоторую гибкость. Тем более что прозвучали эти оценки перед самым обнародованием текста коалиционного соглашения.

Еще в начале ноября те же "Зеленые" намекали, что переговоры о "Светофоре" зашли в тупик, поскольку каждый из "тройки" тянет вожжи на себя. Однако все более тревожная ситуация с пандемией заставила партии ускориться. Согласно прогнозам, в среду Германия должна была перешагнуть критическую отметку в 100 тысяч смертей от "короны" с начала эпидемии. Как отмечает Die Welt, в таких условиях страна просто не может позволить себе "дальнейшее промедление и вакуум федеральной власти". Тем более что вероятный будущий канцлер Олаф Шольц "вынужден держаться в тени", пока бразды кризисного менеджмента сосредоточены в руках и.о. главы правительства Ангелы Меркель. Недаром во вторник Шольцу и его потенциальным партнерам пришлось срочно прервать переговоры и отправиться к Меркель на очередные консультации по "короне". Если все пойдет по плану, то уже в декабре социал-демократа Шольца изберут новым главой правительства.

В тексте соглашения не будут прописаны имена конкретных политиков, которым достанутся те или иные должности

Как ожидается, в тексте соглашения не будут прописаны имена конкретных политиков, которым достанутся те или иные должности. Своих кандидатов партии представят позже. Однако некоторые утечки уже попали в СМИ. Как передает Spiegel, на кону - 17 постов. Это на один больше, чем в нынешнем правительстве. На 8 из них (включая кресло канцлера) претендует Социал-демократическая партия Германии, 5 министерских портфелей рассчитывают получить "Зеленые" и 4 - свободные демократы. Отдельного "цифрового министерства", которое лоббировали "Зеленые", создано не будет, зато в структуре правительства появится министерство строительства и жилищного хозяйства. Скорее всего, оно отойдет к социал-демократам, как и министерство труда. Из стратегически важных ведомств они должны возглавить МВД и минобороны. По информации Spiegel, ни одна из партий до последнего не хотела "забирать" министерство здравоохранения, но в итоге его дадут в нагрузку той же СДПГ. Сопредседателю "Зеленых" Анналене Бербок прочат должность министра иностранных дел, а ее коллеге Роберту Хабеку - расширенное министерство по делам экономики и климата. Ну а шефу Свободной демократической партии Кристиану Линднеру, скорее всего, достанется желанный пост министра финансов. Ранее Шольц пообещал, что новый кабмин сформируют "на паритетных началах", то есть мужчин и женщин в нем будет поровну. Как отмечают СМИ, это создало некоторые трудности, поскольку помимо квалификации партиям придется брать в расчет еще и "гендерные квоты", из-за чего некоторые очевидные, казалось бы, кандидаты могут "пролететь мимо кресла".

Между тем

Вероятно, на последнем заседании своего кабинета Меркель получила от коллег прощальный подарок - саженец кизилового кустарника с символическим названием Carpe Diem, что в переводе с латыни означает "Лови мгновение". А вероятный преемник фрау канцлера Олаф Шольц вручил ей пестрый букет цветов, после чего она с коллегами сфотографировались на лестнице канцелярии для "семейного" снимка на память.