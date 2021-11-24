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24.11.2021 15:58
Рубрика: Власть

Необоснованный сбор персональных данных запретят

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который пресекает необоснованный сбор персональных данных и запрещает включать в договоры условия, навязывающие дополнительные товары или услуги.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пока что при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения. Причем, это происходит даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов, пояснил спикер. По его мнению, принятие поправок позволит дополнительно защитить права потребителей.

Фото: РИА Новости
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Согласно правительственной инициативе, нельзя будет отказывать в заключении либо расторжении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные.

Кроме того, закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора. Среди таковых - односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий договора. Также приобретение одного товара не сможет быть обязательным условием для покупки другого товара. Исключается также навязывание оказания платных дополнительных услуг.

Предполагается, что в случае принятия нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Проект депутатам представила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что инициатива обусловлена выявлением большого количества нарушений в части заключения договоров, ущемляющих права потребителей. Попова уточнила, что в договоры зачастую продолжают включаться условия, которые уже ранее признавались в судах недопустимыми.

В ходе рассмотрения поправок от фракции КПРФ прозвучал вопрос, будут ли QR-коды или их отсутствие препятствием к тому, чтобы заключить какой-то договор в тех местах, куда вход будет запрещен или ограничен.

Попова разъяснила, что законопроект о защите персональных данных будет действовать в своей сфере и напрямую не связан с инициативами правительства о введении QR-кодов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Закон "О персональных данных" Законопроекты и комментарии

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