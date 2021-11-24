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Рубрика: В мире

Новая Зеландия прекращает меры по сдерживанию пандемии

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Джасинда Ардерн. Фото: AFP/Marty MELVILLE Премьер-министр Джасинда Ардерн. Фото: AFP/Marty MELVILLE
Премьер-министр Джасинда Ардерн. Фото: AFP/Marty MELVILLE

Новая Зеландия заявила о том, что ограничительные меры по сдерживанию COVID-19 будут сняты. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила, что она откажется от своей политики "нулевого COVID", чтобы предоставить предприятиям и вакцинированным новозеландцам больше свободы.

Фото: Istock
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Это решение вступит в силу второго декабря в 23:59. При этом Арден признает, что "дельта уже здесь и никуда не денется". По ее словам, Новая Зеландия имеет все возможности для решения этой проблемы из-за высоких показателей вакцинации и последних мер безопасности, включая систему "светофоров" и пропусков вакцинации.

Новая Зеландия, где вакцинировано около 83 процентов населения, будет иметь новую систему "светофоров", основанную на паспортах вакцинации. Чиновники будут классифицировать регионы Новой Зеландии на основе красного, желтого и зеленого цветов. По данным Reuters, в "зеленом" почти не будет антивирусного контроля, в то время как красный позволит предприятиям оставаться полностью открытыми, но сотрудники и клиенты должны быть вакцинированы и соблюдать социальное дистанцирование. В барах, спортзалах и ресторанах, будут требовать пропуска вакцинации.

Окленд, который находится под строгими ограничениями в течение последних трех месяцев и в настоящее время закрыт от остальной части Новой Зеландии, первоначально будет отнесен к "красной" категории, а чиновники сферы здравоохранения в ближайшее время определят, как классифицировать другие районы страны.

С начала пандемии в Новой Зеландии зарегистрировано всего 40 смертей от COVID-19. Однако, несмотря на ограничения, вспышка дельта-варианта привела к тому, что правительство еще больше ужесточило строгие правила. В октябре новозеландский премьер признала, что страна не может полностью избавиться от COVID-19.

В мире Океания Новая Зеландия Пандемия коронавируса COVID-19

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