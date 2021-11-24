Новый способ обмана: вас вынуждают заплатить за пустую посылку

Елена Михайловна, жительница Орловской области, получила на почте долгожданную посылку с сумочкой, которую выбрала на сайте. Сумка была красивая и очень дорогая, такую пенсионерка не могла себе позволить. Но на сайте было сказано, что в честь юбилея этой фирмы скидка на сумку 90 процентов. Лучший подарок себе на день рождения и придумать было трудно, особенно если смотреть на перечеркнутую прежнюю цену. Про мошенников Елена Михайловна вроде бы знала, но ее успокаивало то, что деньги платить надо только при получении посылки.

Вот только праздника не получилось. Елена Михайловна заплатила деньги и не удержалась - вскрыла бандероль там же, на почте. Сумочки в посылке не было. Ни дорогой, ни дешевой. Никакой. Просто скомканная бумага.

Пожилая женщина расплакалась прямо в почтовом отделении, ей вызвали скорую. А позже в местной полиции ей объяснили, что заявление об обмане подавать нет смысла - сайта, где был сделан заказ, они не нашли, а откуда фирма - не ясно. Да и ущерб не очень большой.

Но это как посмотреть - сумка стоила две пенсии женщины. Попытки на почте потребовать возврата денег ни к чему не привели. Хотя сотрудницы видели, что сумки в посылке не было. Но они действовали строго по почтовым правилам - выдать посылку только после получения денег. Сейчас, когда многие оказались частично или полностью на удаленке, для мошенников, которые таким обманом зарабатывают деньги, наступил "золотой сезон".

Мошенники создают в Сети временные сайты для рекламы какого-либо товара: одежды, обуви, техники и т.д. При этом цены на товар там значатся самые минимальные. В Сети заказывается огромное количество рекламы, которая демонстрируется на сайтах и в социальных сетях. Люди видят товар и переходят в магазин мошенников.

На сайтах мошенники уверяют, что покупатель ничем не рискует, - гражданам предлагают оплатить товар только при получении на почте. Люди получали посылки на почте, предварительно оплатив их полную стоимость. Вот только дома при вскрытии они обнаруживали, что ничего схожего с заказанным товаром в посылке нет. Чаще всего внутри находились тряпки, куски картона, бумага, даже песок.

Интересно, что мошенники стали наглеть на глазах. Уже пострадавшие от обмана люди стали отказываться забирать следующую посылку, если заказов было несколько. Так эти аферисты начали звонить таким людям и угрожать, требуя, чтобы те забрали посылки. Они перечисляют список уголовных статей и грозят судом. Интересно, кстати, откуда эти люди узнают, что граждане не приходят за следующими посылками?

Изворотливость мошенников поражает - им мало ждать, когда люди сами зайдут на их липовый сайт. Недавно они опробовали новую схему. Жители Нижнего Тагила стали получать посылки просто так - без заказа. Мошенники, судя по всему, располагают базой данных жителей города - адресами, именами и фамилиями.

А дальше действие разворачивается следующим образом: человеку отправляется посылка по почте, а самому адресату звонит обманщик, представляясь сотрудником почтового отделения. Называя человека по имени-отчеству, просит зайти и забрать посылку, "так как сроки хранения заканчиваются".

Что обидно: ни одного отказа не было. Люди послушно шли и получали посылки, предварительно оплатив их. Но в посылках ничего не было, лишь мятые картонные коробки. Цинизм этих мошенников удивителен: большинство адресатов, которым приходят посылки без заказа, - пенсионеры. Один из немногих на сегодняшний день регионов страны, где полиция смогла поймать такого жулика, - Хакассия. Там полицейским удалось установить личность мошенника. Представляете, он с 2019 года отправлял людям песок вместо одежды или текстиля. Местное МВД сообщило, что установили 16 жительниц своего региона, которые получили за деньги горсть песка.

Все они рассказывали одно и то же. Их привлекло всплывающее на сайтах объявление о продаже товаров. Они выписывали приглянувшиеся вещи, оплачивали заказ наложенным платежом, а, вскрыв посылку, обнаруживали в ней мешочек с песком. Иногда мошенник мог упаковать дешевый халат или ночную рубашку.

Мошенником оказался 28-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью из города Лодейное Поле Ленинградской области. Молодой человек ранее не судим.

А в минувшую субботу стало известно, что жителя подмосковной Балашихи задержали за имитацию онлайн-магазинов. Пока известно о нескольких жертвах, которых обманули липовой витриной. На этот раз уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в петербургском главке полиции против жителя Московской области. Среди обманутых несуществующим магазином были люди, которые хотели купить одежду и технику по невысоким ценам. На сайтах gde-zakaz.ru и shopvipe.ru этот гражданин продавал самые разнообразные товары. Обманутыми стали покупатели костюма, навигаторов, планшета, видеорегистратора для авто. Правда, деньги люди платили не на почте, а сразу на сайте. Но на почту их так и не позвали. Устав ждать, люди отправились в полицию.

Полезный совет

Как же уберечься от риска получить пустой заказ от фальшивого магазина?

И полиция, и сотрудники почты говорят одно и то же. Есть вариант не быть обманутым с липовыми посылками. Решившись на заказ, попросите у продавца отправить вам посылку наложенным платежом только вместе с описью вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять ее, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя.

Если получаете отказ фирмы отправить вам посылку с описью вложения, от заказа лучше отказаться.

Компетентно

Найдут ли управу на мошенников

Юрий Жданов, президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант:

На телефонных мошенников управу обязательно найдут и уже находят. Самое главное, с 1 декабря должны вступить в силу поправки в Закон "О связи", которые позволят эффективно вести борьбу с подменой номера. Они уже приняты в последний день весенней сессии прошлой Думы. Смысл поправок - возможность блокировки телефонных звонков с подменой номера, поступающих из-за рубежа. То есть мошенник не сможет притвориться, скажем, полицейским или банковским служащим и что-то диктовать абоненту.

Это очень важно, т. к. 99% атак с подменой номера идет через зарубежные серверы и оператору связи технически видно, что звонок идет из-за рубежа. От этого страдает весь мир. Например, телефон немецкой полиции 110, как правило, подменяют мошенники из Турции. А подавляющее большинство дистанционных хищений денег у российских клиентов различных банков происходит с территории Украины. Нашей юрисдикции там нет, а Интерпол и Европол бездействуют при сложившейся внешнеполитической ситуации.

Почему интернет-мошенники чувствуют себя безнаказанными? На мой взгляд, нет единой архитектуры и контура защиты, т. е. нет одного ведомства, которое отвечает за реализацию государственной политики в этой сфере в России. Этим занимаются несколько государственных органов, кто-то успешно, кто-то не очень. Каждое ведомство защищает себя самостоятельно, а нужен единый центр мониторинга и защиты хотя бы по отраслевому принципу. А правоохранительные органы и специальные службы должны иметь доступ к этому центру и уже на уровне атаки защищать организации и людей, из какой бы географической точки ни случилось нападение. Есть слепые зоны, за которые никто не отвечает, например за эффективную борьбу с DDOS атаками. Процедура блокировки фишинговых сайтов со стороны Роскомнадзора очень длительна. Криминальные сайты должны блокироваться мгновенно.

Необходимо менять и УПК, и некоторые положения в других законах, например "О связи", что уже и делается. Расследования на основе заявления граждан уже недостаточно. Нет заявления - нет расследования. Необходимо это делать в процессе выявления.

Расследование данного вида преступлений носит бессистемный характер, зависит от заявления потерпевшего.

Есть парадоксы, которые почему-то никто не замечает. Например, квалификация дистанционных мошенничеств - "дропов" по статье 159 УК РФ (схема самопереводов - когда человек под психологическим давлением мошенников сам переводит на их счет деньги) - приводит к тому, что в случае ущерба менее 2500 рублей действия мошенников не подпадают под действие УК РФ. Материалы проверки зачастую расписываются участковым уполномоченным полиции.

Есть и проблемы на законодательном уровне, отсталость и неактуальность ряда действующих норм. Так, УК РФ предлагает слишком либеральный подход к тяжести наказания и отсутствие уголовной ответственности для "дропов" мошенников, есть морально устаревшие положения в законах "О связи" и "О персональных данных". Да, сейчас внесены изменения в Закон "О связи" в части предотвращения подмены номера и идентификации абонента, но до сих пор отсутствует ответственность за нарушение требований данного положения закона.

Подготовил Михаил Фалалеев