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Опубликован трейлер еврохоррора "Календарь дьявола"

Новости
    24.11.2021, 13:26
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: "Наше кино" Фото: "Наше кино"
Фото: "Наше кино"

В Сети опубликован трейлер франко-бельгийского хоррора "Календарь дьявола" (в оригинале - просто "Календарь", Le calendrier).

Сюжет следующий: "Бывшая танцовщица Ева теперь прикована к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на Рождество старинный деревянный календарь. Оказывается, что каждое из окошек календаря содержит подарок - исполнение желания". Но, разумеется, есть подвох: "каждое желание имеет свою цену", к тому же, "приняв условия игры однажды, отказаться от неё уже невозможно". "И чем сильнее желание, тем выше ставки", - подытоживается в синопсисе.

Режиссёр и сценарист - бельгийец Патрик Ридемон ("Говорящий мертвец").

В российских кинотеатрах - с 9 декабря.

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