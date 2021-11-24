Опубликован трейлер еврохоррора "Календарь дьявола"

В Сети опубликован трейлер франко-бельгийского хоррора "Календарь дьявола" (в оригинале - просто "Календарь", Le calendrier).

Сюжет следующий: "Бывшая танцовщица Ева теперь прикована к инвалидному креслу. Однажды подруга дарит ей на Рождество старинный деревянный календарь. Оказывается, что каждое из окошек календаря содержит подарок - исполнение желания". Но, разумеется, есть подвох: "каждое желание имеет свою цену", к тому же, "приняв условия игры однажды, отказаться от неё уже невозможно". "И чем сильнее желание, тем выше ставки", - подытоживается в синопсисе.

Режиссёр и сценарист - бельгийец Патрик Ридемон ("Говорящий мертвец").

В российских кинотеатрах - с 9 декабря.