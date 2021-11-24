Ожидается повторная инспекция ВОЗ для международной регистрации "Спутника V"

Повторная проверка площадок по производству вакцины "Спутник V" инспекторатом ВОЗ ожидается в декабре. Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что необходимые для регистрации вакцины формальности преодолены. Напомним, во время первой проверки инспекция ВОЗ высказала ряд замечаний к одному из производителей гамалеевской вакцины.

Также РФПИ объявил данные, представленные Министерством здравоохранения Республики Сан-Марино об исследованиях долгосрочной эффективности "Спутника V" - по результатам наблюдения за получившими вакцину в течение 6-8 месяцев после введения второго компонента российский препарат показал эффективность 80%.

"Эффективность "Спутника V" через 6-8 месяцев гораздо выше по сравнению с официально опубликованными данными по эффективности мРНК-вакцин. Команда разработчиков вакцины "Спутник" считает, что аденовирусные вакцины сохраняют гораздо более длительную эффективность по сравнению с мРНК-вакцинами благодаря более длительному иммунному ответу организма, формированию антител и Т-клеток", - отметили в РФПИ.

Анализ эффективности "Спутника V" в Сан-Марино проводился на основе статистики заражений коронавирусом в ноябре текущего года. "Расчет эффективности "Спутника V" осуществлен на основе данных свыше 18,6 тыс. граждан, полностью вакцинированных не менее чем за пять месяцев до ноября", - уточнили в РФПИ.

Вакцина не только в несколько раз снижает вероятность заражения коронавирусом, но также отлично защищает от тяжелого течения COVID-19.

"Показатель госпитализаций лиц, заболевших коронавирусом уже после вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино, составил всего 0,75 на 1 тыс. человек в течение всей программы вакцинации в период с февраля по ноябрь 2021 года. Этот показатель более чем в два раза ниже, чем у любой другой вакцины против коронавируса, применяемой в стране", - отмечают в РФПИ. "Любые другие вакцины" - это препараты, которыми прививалась вся Европа, прежде всего Pfizer и AstraZeneca. При этом "Спутник V" в Сан-Марино получило более 70% взрослого населения.