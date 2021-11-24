Пандемия не повлияла на планы по оснащению армии новейшим вооружением

Планы по оснащению армии новейшими образцами боевой техники выполняются в полом объеме. На них не повлияла пандемия коронавируса и рост цен на сырье. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, удалось достичь плановых показателей развития систем вооружения армии и флота. Так, при выполнении Госпрограммы вооружений с 2018 по 2020 год в войска уже поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения. Кроме того, в армию поступило около двух млн единиц техники и средств обеспечения, а также порядка 600 тысяч боеприпасов и средств поражения, - сообщил Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Он отметил, что в ходе коллегии планируется обсудить результаты выполнения текущей Госпрограммы вооружений, а также предложения по формированию проекта государственного оборонного заказа на 2022 год и на 2023-2024 годы.