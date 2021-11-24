Первый канал покажет новый фильм к юбилею Александра Маслякова

У телеведущего Александра Маслякова сегодня юбилей - ему исполняется 80. 25 ноября, в 00:10, Первый канал покажет фильм, посвященный известному телеведущему "Телебиография. Эпизоды". А в субботу, в специальном утреннем слоте для документальных фильмов, когда у экранов ТВ сможет собраться гораздо большая аудитория, будет показана новинка. Документальная лента "Александр 8:0 Масляков". Эфир 27 ноября в 10:15.

Фото: Предоставлено Красный квадрат

Фильм, произведенный "Красным квадратом", расскажет о нас, зрителях, о тех, кто родился после 1961 года. Таким кажется, что КВН был всегда. И Александр Масляков - тоже. Это программа и ведущий без времени и возраста. И все-таки в этом году КВНу - 60 лет, а Маслякову - 80. Еще и Золотая свадьба с женой - Светланой. Тройной юбилей.

Казалось бы, ничего не предвещало в свое время этому парню звездную карьеру и удивительную судьбу. Он должен был стать энергетиком, но его внутренняя энергия и такая располагающая улыбка, сделали его одним из самых узнаваемых людей в стране. Представился случай - для молодежной программы телевидения искали ведущих, из числа московских студентов. А так как Московский институт инженеров транспорта, где учился Саша, в том сезоне одержал победу в КВН, в первую очередь рассматривали кандидатов из этого вуза. Капитан команды КВН МИИТ предложил Маслякову пройти пробы, и он согласился.

Никто из редакторов передачи не возлагал на него особых надежд, но первый же записанный с ним выпуск показал - из претендентов он - лучший.

Фото: Предоставлено Красный квадрат

Александр Васильевич мгновенно стал популярен. КВН, который к тому моменту уже один раз закрывали из-за слишком смелых шуток, пользовался невероятной славой. По всей стране возникло КВН-движение: игры устраивались в школах, пионерских лагерях и так далее. Отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей стране, на телевидение попадали лучшие команды.

Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью или идеологией, их стали передавать не в прямой трансляции, а в записи, и сомнительные шутки вырезали. Передача раздражала руководителя Центрального Телевидения Сергея Лапина, и вскоре на программу обратили внимание в КГБ. Цензура со временем становилась все более жесткой, вплоть до того, что на сцену нельзя было выходить с бородой (это считалось насмешкой над Карлом Марксом). В период, когда КВН был под запретом, Александр Масляков вел другие проекты на Центральном Телевидении: "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Что? Где? Когда?", "Алло, мы ищем таланты" и многие другие.

Возродили КВН в 1986 году, в начале перестройки. Инициатором был капитан КВН МИСИ в 1960-х Андрей Меньшиков. Ведущим, как и перед закрытием, был Масляков. Через несколько выпусков игра достигла популярности, сравнимой с КВН 1960-х годов, передача стала одним из символов того времени. В 1987 году Масляков стал художественным руководителем телепередачи КВН. Игра изменилась, вышла на другой уровень. Теперь только на ежегодный фестиваль в Сочи приезжает более 400 команд.

Заботами о КВН живет вся семья Маслякова, которая с этой игры и начиналась, ведь именно на ней Александр Васильевич познакомился со своей будущей женой, Светланой, тогда помощником режиссёра, а ныне - бессменным режиссёром КВН. Всё детство их сына Саши прошло за кулисами игры, так же, как и детство их внучки Таисии, которая уже несколько лет ведет Детскую лигу КВН.

В фильме принимают участие: Александр Масляков и Светлана Анатольевна Маслякова, Михаил Марфин, Юлий Гусман, Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Сергей Светлаков, Леонид Якубович, Валдис Пельш, Пелагея, Дмитрий Нагиев, Татьяна Навка, Евгений Гришковец, Дмитрий Дибров, Дмитрий Песков и другие

И с любезного разрешения компании "Красный квадрат" приводим несколько цитат из фильма и скриншоты из фильма.

Фото: Предоставлено Красный квадрат

Прямая речь

Леонид Якубович:

Фото: Предоставлено Красный квадрат

"Есть два поразительных момента. То, что телевизионная программа держится 60 лет, - это нонсенс. Этого не может быть по определению, это теоретически невозможно! Это - первое, второе - портрет Дориана Грея. Вот, если посмотреть, то Александр Васильевич за все эти годы не изменился вообще.

...В истории страны было 3 случая, когда в стране падала преступность: Это, когда по ТВ шел КВН, "17 мгновений весны" и "Сага о Форсайтах" - в меньшей степени. Но на первом месте по интересу зрителей стоял КВН - это точно!"

Сергей Светлаков:

Фото: Предоставлено Красный квадрат

"Когда зритель, не погруженный в тему, видит его на экране, думает, что Александр Васильевич сейчас тоже, как и все остальные, видит игры команд в первый раз. На самом деле - это длинный путь, длинная работа. Команды месяцами пишут, потом две недели живут в Москве. Первый раз показывается, второй, третий. То есть вся основная работа происходит непосредственно перед игрой. Александр Васильевич непосредственно участвует в этом. То есть он может убрать номер, вернуть старый номер, посоветовать, передвинуть местами, из разминки сделать "домашку" и так далее. То есть его советы иногда переворачивали игру полностью..."

Михаил Галустян:

Фото: Предоставлено Красный квадрат

"Я думаю, что с появлением телевидения в Советском Союзе Александр Васильевич Масляков ровно также появился для всех жителей нашей страны. Люди покупали телевизор, в котором уже был Масляков".

Дмитрий Нагиев:

"Я с детства помню, как КВН, так и "А ну-ка, девушки!".

Дмитрий Песков:

Фото: Предоставлено Красный квадрат

"КВН - это то, что мы сейчас называем мягкой силой. Сколько людей на русскоязычном пространстве играет в КВН! Огромное количество людей и мне кажется это очень важно и зачастую это - важнее, чем какие-то формальные мероприятия, которые иногда проводятся в тех или иных странах. КВН - это гораздо эффективнее и важнее с точки зрения поддержания общности русскоязычного пространства".