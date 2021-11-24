Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина

Большая ежегодная пресс-конференция президента пройдет до конца этого года. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, рассматривается ли возможность проведения этого мероприятия 23 декабря, Песков сказал: "Как в эту дату, так и в другие тоже рассматривается".

"До нового года пресс-конференция состоится", - заверил пресс-секретарь президента.

Напомним, что в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина носила элементы Прямой линии и прошла 17 декабря.