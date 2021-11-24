Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе

Ситуация на юго-востоке Украины продолжает внушать тревогу. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле нет информации о том, что украинские военные использовали противотанковые ракетные комплексы "Javelin" на Донбассе. "Но то, что они там есть, очевидный факт", - сказал Песков. "Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной", - констатировал он.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что "на Украине может полыхнуть". Это точка зрения Патрушева, который обладает "широким комплексом информации", ее нельзя назвать точкой зрения, которая ни на что не опирается. "Это аргументированная точка зрения", - подчеркнул Песков.