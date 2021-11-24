Песков назвал "саммит за демократию" попыткой создать разделительные линии

В Кремле негативно относятся к организуемому США в начале декабря "саммиту за демократию", на который не пригласили ни Россию, ни Китай.

"Мы, безусловно, негативно относимся к этому предстоящему мероприятию. Это ни что иное, как попытка провести новые разделительные линии", - сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы бились-бились в начале 90-х, чтобы их сокращать и убирать, но сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие и плохие в их представлении", - подчеркнул он.

"Это совершенно не коррелируется с общими настроениями в мире", - заметил Песков. Ведь все больше стран предпочитают сами решать, как им жить, не оглядываясь ни на кого. "Но такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать слово "демократия" - что это только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Но так быть не может и не должно. Такого собственно и нет", - заключил он.