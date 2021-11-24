В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации

Говоря о том, насколько силен тренд на высказывания и акции против вакцин, Песков заметил, что Россия здесь не отличается от других стран. "По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, а скорее ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам", - сказал он. Есть круг людей, которые за взятки, нарушая закон, покупают сертификаты - это преступление, добавил он.

"Во всем мире это фиксированный круг людей и именно к ним обращен призыв наших героев врачей, которые уже два года борются с ковидом, спасают наши жизни, - продолжил пресс-секретарь президента про тех, кто против прививок от коронавируса. - Их не так много, но все равно такая прослойка людей есть, и можно надеяться, что непререкаемый авторитет тех, кто подписал обращение, поможет хотя бы кому-то из тех людей изменить свою точку зрения".

"Эта прослойка людей есть во всех странах. В одних странах больше, в других меньше, но тенденция одна и та же", - сказал Песков.