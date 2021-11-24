Песков заявил о необходимости особых защитных мер для Путина

Президент по-прежнему активно работает, ездит в командировки и проводит очные встречи, при этом принимаются особые меры предосторожности на фоне пандемии. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителей СМИ интересовало, не возобновит ли Владимир Путин поездки по стране и не станет ли чаще проводить очные мероприятия в связи с ревакцинацией от коронавируса. На что Песков пояснил, что "никакого сокращения активности нет". По мере необходимости осуществляются и командировки, и контакты - международные и внутренние, добавил он.

"Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, все равно на фоне продолжающейся пандемии нужно, конечно же, все равно предпринимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности и здоровья президента", - подчеркнул Песков.