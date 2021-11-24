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24.11.2021 23:20
Рубрика: Общество

Пойманных тигров могут отдать на поруки бизнесу

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Медведя, пойманного на деревенской помойке, теперь можно будет передать не только в государственный зоопарк, но и в частную компанию или даже индивидуальному предпринимателю. Разрешить такую практику предлагают в Минприроды. Депутаты и общественники сомневаются, что мишке это пойдет на пользу. Однако признают: специализированных реабилитационных центров в России мало, а зверей, которых нельзя выпустить в природу, как-то устраивать надо.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Росприроднадзора смогут передавать изъятых из природы или конфискованных зверей, только если по решению специальной комиссии они будут признаны неспособными выжить в естественной среде и если их не удалось пристроить в государственные или муниципальные учреждения. Проект постановления правительства размещен минприроды для общественного обсуждения.

Фото: Пресс-служба ИЭГТ РАН
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С начала 2020 года из дикой природы было изъято более 300 животных, занесенных в Красную книгу, сообщили в Росприроднадзоре. В большинстве своем это птицы, реже - хищники, в том числе кошачьи. Многие из них были ранены и без помощи ветеринаров не выжили бы. Были и птенцы или детеныши, оставшиеся без матери в беспомощном возрасте. Крупных хищников изымали и если они представляли угрозу для людей.

Около сотни из 300 изъятых животных признали неспособными к возвращению в естественную среду обитания. Их оставили в реабилитационных центрах или передали в государственные и муниципальные организации, добавили в ведомстве. В первую очередь животные попадали в центры репродукции. Если такой возможности не было, их отправляли в зоопарки и питомники, где их в том числе могли демонстрировать публике.

За последние два года ни одного случая передачи краснокнижных животных в цирки и медучреждения не было, отметили в Росприроднадзоре. Если повреждения животного были несовместимы с жизнью, ветеринары могли его усыпить.

Краснокнижных зверей и птиц разрешат использовать в научных и воспитательных целях

После принятия постановления для зверей и птиц откроется альтернатива - их смогут передавать компаниям или индивидуальным предпринимателям. В минприроды пояснили, что приоритет получат те, кто сможет обеспечить им хорошие условия содержания до момента естественной смерти. При этом зверей и птиц будет разрешено использовать в научных и воспитательных целях.

Фото: Василий Ирчинский
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"В знаменитой на весь мир "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье содержались морские млекопитающие, полученные их владельцами в развлекательных и зрелищных целях, при предложенной формулировке нет никакой уверенности, что мы сейчас не наплодим новых подобных мест, - считает первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - Я не против, чтобы их передавали в питомники, которые могут содержать в том числе и индивидуальные предприниматели. Однако судьба каждого зверя должна быть прослеживаема".

Возможность отдавать изъятых животных и птиц частным компаниям и предпринимателям позволит решить проблему дефицита мест в центрах передержки, их слишком мало, считает главный координатор проектов WWF России по сохранению редких видов животных Наталья Дронова. По ее мнению, радикальных новаций инициатива минприроды не предполагает, намного важнее принять регламент содержания животных в неволе. Тогда контролировать питомники станет проще.

Общество Природа Правительство Минприроды

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