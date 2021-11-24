Посол КНР в России объяснил важность шестого пленума ЦК Компартии Китая

Новости

Мосгордума приняла бюджет на 2022-2024 годы 21:39
Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла 21:24
Домодедово временами закрывает полосы для очистки от снега и льда 21:13
Спаллетти отказался пожимать руку Витории после поражения от "Спартака" 21:11
Котяков: Для сохранения роста зарплат бюджетников нужны допресурсы 21:01
Импорт картофеля в Россию в сентябре этого года вырос в пять раз 20:59
В Ленобласти введена обязательная вакцинация студентов и пожилых 20:58
За сутки 89 военнослужащих Вооруженных сил выздоровели от коронавируса 20:41
Решетников оценил перспективу отечественных углеродных единиц 20:35
Трех фигурантов подозревают в организации незаконной миграции в Подмосковье 20:35
В Москве 10 баллов на дорогах продержались три часа 20:24
В Минэнерго прокомментировали рост цен на уголь в России 20:21
Снегопад не повлиял на график движения поездов МЖД 20:14
Импортное мясо будет ввозиться по квотам в зависимости от потребности рынка 19:46
Льготные кредиты уже сохранили 270 тысяч рабочих мест 19:38
"Спартак" повел в матче с "Наполи" 2:0 благодаря дублю Соболева 19:30
Акинфеев исполнил песню про российский футбол в образе Боба Марли 19:28
В Словакии из-за пандемии вводят с 25 ноября общенациональный локдаун 19:17
В Москве из-за непогоды перенастроили светофоры 19:15
Правительство поддержало грантами 2 млн рабочих мест 19:08
Глава Минэкономразвития заявил о росте средних зарплат в России 18:53
Опубликованы новые тизеры четвертой "Матрицы" с новыми сценами 18:48
В России увеличат производство медицинского кислорода 18:29
В Крыму впервые провели транскатетерную имплантацию аортального клапана 18:27
Минцифры и Минфин согласовали меры налогового стимулирования в сфере ИИ 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 21:19
Рубрика: В мире

Посол КНР в России объяснил важность шестого пленума ЦК Компартии Китая

Текст: Чжан Ханьхуэй (Посол КНР в России)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся шестой пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. КПК - правящая партия второй по объему экономики страны в мире - провела этот пленум в год своего 100-летия. То, какие вопросы обсуждались и какие решения были приняты на этом пленуме, окажет влияние как на будущее Китая, так и на весь мир. Поэтому поднятые на пленуме вопросы и принятые решения представляют большой интерес для всех стран, включая Россию.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй: В основе отношений наших двух стран - взаимное уважение путей развития друг друга. Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй: В основе отношений наших двух стран - взаимное уважение путей развития друг друга. Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй: В основе отношений наших двух стран - взаимное уважение путей развития друг друга. Фото: Пресс-служба Посольства КНР в РФ

Третья Резолюция КПК по историческим вопросам

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Отношения России и Китая считаются моделью эффективного взаимодействия

Важнейшим результатом этого пленума стало обсуждение и утверждение "Решения ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии". Дважды в своей истории КПК принимала подобные важные документы, и оба они сыграли важную роль в объединении понимания всей партии и укреплении ее единства, заложив важный фундамент для создания КНР, проведения политики "реформ и открытости" и социалистической модернизации соответственно.

По итогам столетней борьбы КПК совокупная государственная мощь и международное влияние Китая так качественно возросли, что это трудно объяснить многими западными политическими и экономическими теориями. "Решение" систематически обобщает основные достижения и исторический опыт Коммунистической партии Китая в ее столетней борьбе.

В нем отражены старания, жертвы и созидания партии в ходе выполнения своей изначальной цели и миссии - борьбы за счастье китайского народа и возрождение китайской нации за последнее столетие, более подробно излагаются оригинальные идеи, реформаторские практики, прорывные сдвиги и знаковые достижения с момента XVIII съезда КПК, глубоко разъясняется, "в чем кроется наш успех в прошлом, и что может гарантировать наш успех в будущем".

"Два определения" заложили прочную основу для развития дела партии и государства в новую эпоху

Согласно коммюнике пленума партия определила роль товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, утвердила руководящую роль идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

Коммунистическая партия Китая накопила много уроков в своей вековой борьбе, и одним из самых важных, несомненно, является то, что руководящее ядро страны и партии имеет решающее значение. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета партии и ядра всей партии - это зов времени, выбор истории и желание народа.

По итогам столетней борьбы КПК совокупная государственная мощь и международное влияние Китая так качественно возросли

Перед лицом невиданных за последние сто лет перемен в мире, если такая страна, как Китай, с населением более 1,4 миллиарда человек, хочет развиваться и выполнять свои международные обязательства, она должна иметь сильное руководящее ядро, чтобы объединить все силы и решать основные вопросы, которые влияют на будущее страны и судьбу человечества, и не должна погрязнуть во внутренних политических конфликтах, сваливая ответственность на других, как это делают некоторые страны.

Фото: Getty Images
"Вопрос века" и кризис-менеджмент: о чем говорили Си Цзиньпин и Байден

Только политическая партия, имеющая научную теорию, обладает реальной силой. Деятельность КПК за сто лет ее существования никогда не была слепой борьбой идеалистов, а постоянным обобщением успешного опыта и неудач, теоретическое обобщение которых направляло развитие дела партии, что и привело к созданию "китаизированного марксизма".

Классическими примерами выступают идеи Мао Цзэдуна о создании и строительстве социалистического Китая и теория Дэн Сяопина о развитии политики "реформ и открытости".

Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху являются крупным теоретическим достижением китайских коммунистов, представленных Си Цзиньпином, которые в условиях сложных мировых изменений применяют научную методологию для постижения законов развития, планирования роста, преодоления рисков и вызовов.

Это фундаментальное руководство для китайского народа по осуществлению национального возрождения.

Всеобъемлющая народная демократия в Китае: "высокий уровень и качество демократии"

Подводя итоги достижений партии в политическом строительстве, пленум поставил во главу угла "всеобъемлющую народную демократию". На основе положительного и отрицательного в ходе политического развития в стране и за рубежом КПК пришла к глубокому осознанию того, что политическая цивилизация и политическая система Китая должны быть глубоко укоренены в почве китайского общества.

Слепое копирование политических систем других стран обречено на провал и может даже похоронить будущее и судьбу страны.

Демократия - это не украшение, она должна использоваться для решения проблем, которые нужно решать людям. Если народ пробуждается только во время голосования и после этого впадает в "состояние покоя", такая демократия не является истинной демократией.

Фото: Медиакорпорация Китая
В Китае назвали доступное образование важным шагом в борьбе с бедностью

Всеобъемлющая народная демократия в Китае представляет собой полную институциональную цепь, включающую все элементы демократической политики, такие как избирательная демократия, представительная демократия, социальная демократия, демократия широких масс и гражданская демократия, охватывающую весь процесс демократической политики - демократические выборы, демократические консультации, демократическое принятие решений, демократическое управление и демократический контроль с широким участием народа, и является всесторонней и полномасштабной демократией, демократией высокого уровня и качества. Это фундаментальная причина того, почему китайский народ имеет высокую степень институционального доверия.

Развитие Китая вступило в новую эру, это открывает новые возможности для развития китайско-российских отношений

В коммюнике пленума отмечается, что столетняя борьба партии оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс. Китай не экспортирует идеологию или модели развития, но его успех доказывает, что в мире никогда не может быть только одной "правильной" политической системы или пути развития. Россия также ведет поиск подходящего для себя пути развития и добилась значительных успехов. Сегодняшние китайско-российские отношения основаны прежде всего на взаимном уважении к пути развития друг друга.

В настоящее время китайско-российские отношения продолжают активно развиваться. Стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, представляющим взаимный интерес, создали всеобъемлющий механизм развития контактов на высшем и высоком уровнях и сотрудничества в различных областях, осуществляют насыщенное и стратегически значимое всестороннее сотрудничество. Наши страны, совместными усилиями отстаивая подлинную многосторонность, уже стали важной стабилизирующей силой в неспокойном мире. Мы считаем, что до тех пор, пока Китай и Россия будут придерживаться наиболее подходящей для себя политической системы и пути развития, вместе в будущем они будут вносить новый и больший вклад в благородное дело мира и развития человечества при более всестороннем сопряжении, более полноценном сотрудничестве и углублении отношений.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая Отношения России и Китая

Главное сегодня

В Кремле положительно оценили письмо врачей к противникам вакцинации
Названы регионы-лидеры по достижению коллективного иммунитета к COVID-19
Песков назвал очень тревожной ситуацию на Донбассе
На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
Молдавия получила отсрочку от "Газпрома" по оплате долгов за газ