Посол КНР в России объяснил важность шестого пленума ЦК Компартии Китая

С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся шестой пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. КПК - правящая партия второй по объему экономики страны в мире - провела этот пленум в год своего 100-летия. То, какие вопросы обсуждались и какие решения были приняты на этом пленуме, окажет влияние как на будущее Китая, так и на весь мир. Поэтому поднятые на пленуме вопросы и принятые решения представляют большой интерес для всех стран, включая Россию.

Третья Резолюция КПК по историческим вопросам

Важнейшим результатом этого пленума стало обсуждение и утверждение "Решения ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии". Дважды в своей истории КПК принимала подобные важные документы, и оба они сыграли важную роль в объединении понимания всей партии и укреплении ее единства, заложив важный фундамент для создания КНР, проведения политики "реформ и открытости" и социалистической модернизации соответственно.

По итогам столетней борьбы КПК совокупная государственная мощь и международное влияние Китая так качественно возросли, что это трудно объяснить многими западными политическими и экономическими теориями. "Решение" систематически обобщает основные достижения и исторический опыт Коммунистической партии Китая в ее столетней борьбе.

В нем отражены старания, жертвы и созидания партии в ходе выполнения своей изначальной цели и миссии - борьбы за счастье китайского народа и возрождение китайской нации за последнее столетие, более подробно излагаются оригинальные идеи, реформаторские практики, прорывные сдвиги и знаковые достижения с момента XVIII съезда КПК, глубоко разъясняется, "в чем кроется наш успех в прошлом, и что может гарантировать наш успех в будущем".

"Два определения" заложили прочную основу для развития дела партии и государства в новую эпоху

Согласно коммюнике пленума партия определила роль товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, утвердила руководящую роль идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

Коммунистическая партия Китая накопила много уроков в своей вековой борьбе, и одним из самых важных, несомненно, является то, что руководящее ядро страны и партии имеет решающее значение. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета партии и ядра всей партии - это зов времени, выбор истории и желание народа.

По итогам столетней борьбы КПК совокупная государственная мощь и международное влияние Китая так качественно возросли

Перед лицом невиданных за последние сто лет перемен в мире, если такая страна, как Китай, с населением более 1,4 миллиарда человек, хочет развиваться и выполнять свои международные обязательства, она должна иметь сильное руководящее ядро, чтобы объединить все силы и решать основные вопросы, которые влияют на будущее страны и судьбу человечества, и не должна погрязнуть во внутренних политических конфликтах, сваливая ответственность на других, как это делают некоторые страны.

Только политическая партия, имеющая научную теорию, обладает реальной силой. Деятельность КПК за сто лет ее существования никогда не была слепой борьбой идеалистов, а постоянным обобщением успешного опыта и неудач, теоретическое обобщение которых направляло развитие дела партии, что и привело к созданию "китаизированного марксизма".

Классическими примерами выступают идеи Мао Цзэдуна о создании и строительстве социалистического Китая и теория Дэн Сяопина о развитии политики "реформ и открытости".

Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху являются крупным теоретическим достижением китайских коммунистов, представленных Си Цзиньпином, которые в условиях сложных мировых изменений применяют научную методологию для постижения законов развития, планирования роста, преодоления рисков и вызовов.

Это фундаментальное руководство для китайского народа по осуществлению национального возрождения.

Всеобъемлющая народная демократия в Китае: "высокий уровень и качество демократии"

Подводя итоги достижений партии в политическом строительстве, пленум поставил во главу угла "всеобъемлющую народную демократию". На основе положительного и отрицательного в ходе политического развития в стране и за рубежом КПК пришла к глубокому осознанию того, что политическая цивилизация и политическая система Китая должны быть глубоко укоренены в почве китайского общества.

Слепое копирование политических систем других стран обречено на провал и может даже похоронить будущее и судьбу страны.

Демократия - это не украшение, она должна использоваться для решения проблем, которые нужно решать людям. Если народ пробуждается только во время голосования и после этого впадает в "состояние покоя", такая демократия не является истинной демократией.

Всеобъемлющая народная демократия в Китае представляет собой полную институциональную цепь, включающую все элементы демократической политики, такие как избирательная демократия, представительная демократия, социальная демократия, демократия широких масс и гражданская демократия, охватывающую весь процесс демократической политики - демократические выборы, демократические консультации, демократическое принятие решений, демократическое управление и демократический контроль с широким участием народа, и является всесторонней и полномасштабной демократией, демократией высокого уровня и качества. Это фундаментальная причина того, почему китайский народ имеет высокую степень институционального доверия.

Развитие Китая вступило в новую эру, это открывает новые возможности для развития китайско-российских отношений

В коммюнике пленума отмечается, что столетняя борьба партии оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс. Китай не экспортирует идеологию или модели развития, но его успех доказывает, что в мире никогда не может быть только одной "правильной" политической системы или пути развития. Россия также ведет поиск подходящего для себя пути развития и добилась значительных успехов. Сегодняшние китайско-российские отношения основаны прежде всего на взаимном уважении к пути развития друг друга.

В настоящее время китайско-российские отношения продолжают активно развиваться. Стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, представляющим взаимный интерес, создали всеобъемлющий механизм развития контактов на высшем и высоком уровнях и сотрудничества в различных областях, осуществляют насыщенное и стратегически значимое всестороннее сотрудничество. Наши страны, совместными усилиями отстаивая подлинную многосторонность, уже стали важной стабилизирующей силой в неспокойном мире. Мы считаем, что до тех пор, пока Китай и Россия будут придерживаться наиболее подходящей для себя политической системы и пути развития, вместе в будущем они будут вносить новый и больший вклад в благородное дело мира и развития человечества при более всестороннем сопряжении, более полноценном сотрудничестве и углублении отношений.