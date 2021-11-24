Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 ноября 2021 г. N 47-П "по делу о проверке конституционности части 1 статьи 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки Е.Н. Заболоцкой"

Именем Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя B.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, Г.А.Гаджиева, Л.М.Жарковой, C.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (пункт "а" части 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 471, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданки Е.Н.Заболоцкой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявительницей законоположение.

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.Н.Кокотова, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:

1. Гражданка Е.Н.Заболоцкая оспаривает конституционность части 1 статьи 13.21 "Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации" КоАП Российской Федерации (в действующей редакции, введенной Федеральным законом от 17 июня 2019 года N 143-ФЗ, вступившим в силу 28 июня 2019 года) об ответственности за изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации, а равно продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся смены учредителя, изменения состава соучредителей, наименования (названия), языка (языков), примерной тематики и (или) специализации средства массовой информации, территории распространения продукции средства массовой информации, доменного имени сайта в сети Интернет (для сетевого издания), а также формы и (или) вида периодического распространения массовой информации, либо за распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории России, либо за изготовление или распространение такой продукции после решения о прекращении или приостановлении выпуска средства массовой информации в установленном порядке. Перечисленные нарушения влекут наложение административного штрафа на граждан (от тысячи до тысячи пятисот рублей), должностных (от двух тысяч до трех тысяч рублей) и юридических лиц (от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей) с конфискацией предмета административного правонарушения.

1.1. Как следует из представленных Е.Н.Заболоцкой материалов, она входила в состав соучредителей научно-технического журнала "Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений" наряду с В. и С. Этот журнал, учрежденный в 1974 году, зарегистрирован 14 апреля 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - Роскомнадзор) как периодическое печатное издание и выходил до февраля 2020 года. В настоящее время журнал с таким названием выходит как сетевое издание.

В связи с выпуском 25 апреля 2019 года второго номера журнала за 2019 год должностное лицо Роскомнадзора 1 июля 2019 года составило на Е.Н.Заболоцкую как на учредителя журнала протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации, поскольку в запись о регистрации журнала на дату проверки не были внесены сведения об изменении состава его соучредителей, вызванном смертью 21 января 2016 года одного из них. Постановлением мирового судьи судебного участка N 226 района Чертаново Южное города Москвы от 25 июля 2019 года Е.Н.Заболоцкая по данному факту привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В постановлении отмечено, что содеянное ею подлежит квалификации по части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации, поскольку она не осуществила перерегистрацию средства массовой информации после смерти одного из учредителей, нарушив этим статью 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (далее - Закон о СМИ). Решение мирового судьи оставлено в силе судами апелляционной и кассационной инстанций (решение Чертановского районного суда города Москвы от 1 октября 2019 года и постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 3 июня 2020 года).

Впоследствии заявительница вновь привлекалась к административной ответственности в виде штрафа на основании того же законоположения - по фактам изготовления иных номеров журнала, в запись о регистрации которого не были внесены сведения об изменении состава соучредителей (в частности, постановление мирового судьи судебного участка N 214 Ломоносовского района города Москвы от 3 октября 2019 года, решение Гагаринского районного суда города Москвы от 4 декабря 2019 года и постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 29 мая 2020 года).

1.2. По мнению Е.Н.Заболоцкой, оспариваемое законоположение не соответствует Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 54 (часть 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, оно предусматривает административную ответственность учредителя средства массовой информации за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся изменения состава соучредителей, хотя в силу законодательства о средствах массовой информации учредитель не имеет возможности препятствовать редакции и издателю в совершении указанных незаконных действий. Кроме того, заявительница просит отменить вынесенные по ее делу судебные решения как неконституционные.

Таким образом, с учетом предписаний статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу часть 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации является постольку, поскольку в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с положениями законодательства о средствах массовой информации, на ее основании решается вопрос о привлечении соучредителя средства массовой информации к административной ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся состава соучредителей, в случае смерти кого-либо из них.

2. Конституция Российской Федерации провозглашает Россию демократическим правовым государством, в котором высшей ценностью являются человек, его права и свободы, а основополагающей обязанностью государства - признание, соблюдение и защита прав и свобод, не подлежащих ограничению иначе как федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статьи 1 и 2; статья 55, часть 3). Отсюда особые требования предъявляются к качеству законов, опосредующих взаимоотношения граждан (физических лиц) и их объединений (юридических лиц) с публичной властью.

Из приведенных положений Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 15 (часть 2), 45 (часть 1), 71 (пункты "а", "в"), 72 (пункты "б", "к" части 1) и 76 (части 1 и 2) следует, что в целях защиты прав и свобод, поддержания законности и правопорядка, а также в иных конституционно одобряемых целях законодатель может и должен использовать все доступные ему - в рамках его дискреционных полномочий - средства, включая установление административной ответственности, руководствуясь общими принципами юридической ответственности, которые имеют универсальное значение и по своей сути относятся к основам конституционного правопорядка. Регулируя основания, условия и сроки привлечения к административной ответственности, законодатель обязан исходить из того, что в силу статьи 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации юридическая ответственность может наступать лишь за те деяния, которые законом, действующим на момент их совершения, признаются правонарушениями, и что наличие состава правонарушения является необходимым основанием для всех видов ответственности, а признаки конкретных составов должны быть согласованы с конституционными принципами демократического правового государства (и с требованием справедливости, в частности) в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как субъектами ответственности. Кроме того, общепризнанным принципом привлечения к ответственности во всех отраслях права служит наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения, а всякое исключение из этого принципа должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. предусмотрено непосредственно в законе.

Закрепляя и изменяя составы административных правонарушений и меры ответственности за их совершение, законодатель связан вытекающими из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации критериями необходимости ограничений прав и свобод, соразмерности ограничений конституционно одобряемым целям, обязан соблюдать гарантируемое ее статьей 19 (часть 1) равенство всех перед законом, означающее, что любое административное правонарушение и санкции за его совершение должны быть четко определены в законе, причем так, чтобы исходя из самого текста нормы либо с помощью толкования, данного ей судами, каждый мог предвидеть административно-правовые последствия своих действий или бездействия. В противном случае может иметь место противоречивая правоприменительная практика, что ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц от произвольного преследования и наказания.

Меры административной ответственности и правила их применения должны не только отвечать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, личности правонарушителя и степени вины, гарантируя адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к ответственности, тому вреду, который причинен правонарушением, не допуская избыточного государственного принуждения и сохраняя баланс основных прав такого лица и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств. При этом регулятивные нормы, непосредственно закрепляющие те или иные правила поведения, нарушение которых признается основанием юридической ответственности, должны быть сформулированы так, чтобы содержащиеся в них конструкции не препятствовали однозначному уяснению смысла действующего правового регулирования.

Приведенные правовые позиции высказаны Конституционным Судом Российской Федерации в постановлениях от 25 января 2001 года N 1-П, от 19 марта 2003 года N 3-П, от 27 мая 2003 года N 9-П, от 27 мая 2008 года N 8-П, от 13 июля 2010 года N 15-П, от 18 мая 2012 года N 12-П, от 17 января 2013 года N 1-П, от 14 февраля 2013 года N 4-П, от 17 июня 2014 года N 18-П, от 23 сентября 2014 года N 24-П, от 17 февраля 2015 года N 2-П, от 18 января 2019 года N 5-П, от 14 ноября 2019 года N 35-П, от 27 февраля 2020 года N 10-П, от 16 октября 2020 года N 42-П и др.

3. Положение части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации об административной ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся изменения состава соучредителей, действует в отношении зарегистрированных (подлежащих регистрации в силу требований закона) средств массовой информации. Согласно Закону о СМИ такая регистрация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством о средствах массовой информации (статьи 2, 8 - 15 и др.). Однако этот порядок не распространяется на государственную регистрацию редакций средств массовой информации в качестве юридических лиц, которая урегулирована законодательством о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (часть вторая статьи 19 Закона о СМИ, статья 51 ГК Российской Федерации, статьи 1 и 2 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). Полномочием по регистрации средств массовой информации наделен Роскомнадзор (абзац девятнадцатый статьи 2 Закона о СМИ и подпункт 5.4.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 года N 228).

В силу того что средство массовой информации, будучи формой периодического распространения таковой, само по себе не может иметь каких-либо прав и нести обязанности, в том числе обязанность по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой информации, законодатель возложил данную обязанность на учредителей средства массовой информации (статьи 8 и 11 Закона о СМИ). Ввиду этого с заявлением в Роскомнадзор о регистрации средства массовой информации или о внесении изменений в запись о регистрации обращается учредитель или учредители средства массовой информации. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года N 1752-р. Сроки же и последовательность административных процедур, проводимых Роскомнадзором, его территориальными органами и должностными лицами при регистрации средств массовой информации и внесении изменений в запись о регистрации определены его приказом от 17 мая 2019 года N 100 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по регистрации средств массовой информации". Роскомнадзор также ведет реестр зарегистрированных средств массовой информации по правилам, установленным его приказом от 21 ноября 2011 года N 1036 "Об утверждении Порядка ведения регистрирующим органом реестра зарегистрированных средств массовой информации". Согласно Порядку реестр является федеральным информационным ресурсом и ведется в государственной информационной системе в области средств массовой информации (пункт 3), регистрирующий орган обеспечивает подготовку и размещение в этой системе ряда сведений, в том числе об учредителе (соучредителях) средства массовой информации (подпункт 4.3).

Статья 12 Закона о СМИ называет ряд видов средств массовой информации, которым государственная регистрация не требуется. В их число входят, в частности, периодические печатные издания тиражом менее одной тысячи экземпляров. Вместе с тем средства массовой информации, регистрация которых не требуется, вправе регистрироваться в нормативно установленном порядке. В силу прохождения такой регистрации на них распространяются права и обязанности зарегистрированного средства массовой информации соответствующего вида, включая обязанность известить уполномоченный орган Роскомнадзора об изменении состава соучредителей (часть первая статьи 11 Закона о СМИ и часть 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации). Иное влекло бы появление и накопление в государственном реестре зарегистрированных средств массовой информации недостоверных сведений.

4. В системе действующего регулирования изменение состава соучредителей средства массовой информации может выражаться во введении в их число нового учредителя или учредителей либо в выходе (выбытии в связи со смертью либо в силу иных обстоятельств) учредителя или учредителей из числа соучредителей.

В соответствии с Законом о СМИ в уставе редакции средства массовой информации должны быть определены в том числе передача и (или) сохранение права на наименование (название), иные юридические последствия изменения состава соучредителей (пункт 5 части второй статьи 20); порядок, условия и юридические последствия изменения состава соучредителей определяются договором между ними (часть первая статьи 22). Законом, уставом редакции средства массовой информации, договором или иным соглашением соучредителей может быть предусмотрено, что после смерти учредителя его права и обязанности никому не передаются, либо переходят к кому-либо из оставшихся учредителей, либо передаются иному лицу. В случае передачи прав и обязанностей умершего иному лицу, например редакции средства массовой информации, такое лицо может приобрести статус учредителя средства массовой информации в порядке изменения состава его соучредителей.

Применительно к изменению состава соучредителей в связи со смертью кого-либо из них сам факт смерти не является основанием для внесения соответствующего изменения в запись о регистрации средства массовой информации в реестре зарегистрированных средств массовой информации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2019 года N С01-423/2018 по делу N А40-126361/2017 с участием Е.Н.Заболоцкой). Вместе с тем данный факт влечет обязанность оставшихся соучредителей определить в соответствии с действующим регулированием окончательный вид произошедшего изменения состава соучредителей (выбытие умершего из состава соучредителей без перехода его прав и обязанностей иным лицам или вхождение в состав соучредителей нового учредителя в порядке перехода к нему прав и обязанностей умершего) и известить об этом уполномоченный орган Роскомнадзора с целью внесения необходимых изменений в запись о регистрации средства массовой информации в указанном реестре (статьи 7, 8, 10, 11, 18 и 22 Закона о СМИ; пункты 2, 3 и 5 Административного регламента, утвержденного приказом Роскомнадзора от 17 мая 2019 года N 100).

Неисполнение оставшимися соучредителями названной обязанности, притом что в период ее неисполнения осуществляется изготовление или распространение продукции средства массовой информации, может влечь для них административную ответственность по части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации. Это обусловлено как возложением на них названной обязанности законом, так и наличием у них права прекратить или приостановить деятельность средства массовой информации в случаях и в порядке, предусмотренных уставом редакции или договором между учредителем и редакцией (главным редактором), на содержание которых, в том числе в означенном аспекте, учредитель может оказывать непосредственное влияние (часть вторая статьи 16, часть первая статьи 20 и часть вторая статьи 22 Закона о СМИ). Соучредители средства массовой информации - граждане привлекаются к такой ответственности в качестве должностных лиц.

5. Из статей 8 и 11 Закона о СМИ, действующих во взаимосвязи с частью третьей его статьи 7, вытекает, что обязанность по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой информации, как и иные обязанности соучредителей, исполняется ими совместно.

Применительно к внесению изменений в запись о регистрации в случае изменения состава соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них, действующее регулирование предполагает подачу соответствующего заявления в уполномоченный орган Роскомнадзора всеми оставшимися соучредителями (пункт 5 Административного регламента, утвержденного приказом Роскомнадзора от 17 мая 2019 года N 100). Направление же заявления об изменении состава соучредителей, подписанного не всеми соучредителями, служит основанием для его возвращения без рассмотрения (часть третья статьи 7 и часть пятая статьи 13 Закона о СМИ). Тем самым действующее регулирование обязывает соучредителей совместно подавать заявление. И хотя не исключается уклонение одного или нескольких соучредителей от исполнения данной обязанности, законодательство не устанавливает порядок действий иных соучредителей в случае такого уклонения, что может приводить к невозможности соблюдения ими требования отразить изменение состава соучредителей в записи о регистрации средства массовой информации.

Учет изложенных обстоятельств не обеспечивает и часть 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации, действующая во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса и нормами законодательства о средствах массовой информации. В результате на практике не исключается произвольное привлечение к административной ответственности одного из соучредителей, который в отсутствие соглашения с иными соучредителями не имел возможности самостоятельно обратиться в уполномоченный орган Роскомнадзора с заявлением о внесении изменений в запись о регистрации средства массовой информации либо пресечь изготовление или распространение продукции средства массовой информации путем прекращения или приостановления деятельности средства массовой информации либо иным способом. Более того, конкретное дело Е.Н.Заболоцкой показывает, что оспариваемое ею законоположение может быть интерпретировано как позволяющее привлечь к административной ответственности такого соучредителя на основании одного лишь факта изготовления или распространения продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены сведения об изменении состава соучредителей, - без учета действий (бездействия), предпринятых как этим, так и иными соучредителями для исполнения соответствующей обязанности.

Следовательно, часть 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации - в той мере, в какой она в системе действующего регулирования, прежде всего во взаимосвязи с частью третьей статьи 7 Закона о СМИ, допускает привлечение соучредителя зарегистрированного (подлежащего регистрации в силу требований закона) средства массовой информации к административной ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой информации в случае неисполнения этим соучредителем обязанности по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой информации, касающихся изменения состава его соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них, без учета при таком привлечении действий (бездействия) как этого, так и иных соучредителей средства массовой информации, предпринятых ими для исполнения данной обязанности, - не отвечает вытекающему из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом общеправовому критерию определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, а потому противоречит принципам юридической ответственности и требованиям статей 2, 15 (части 1 и 2), 19 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

6. Согласно части первой статьи 11 Закона о СМИ изменение состава соучредителей зарегистрированного (подлежащего регистрации в силу требований закона) средства массовой информации допускается лишь при условии предварительного внесения соответствующих изменений в запись о регистрации средства массовой информации в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Лица, уполномоченные на осуществление таких изменений, вправе до их отражения в реестре совершать только те действия и принимать только те решения, которые необходимы для внесения сведений о таких изменениях в реестр.

Возложенная на соучредителей обязанность по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой информации, вызванных смертью кого-либо из них, предполагает установление достаточного срока (и правил его исчисления) для ее надлежащего исполнения. Однако ни оспариваемое законоположение, ни законодательство о средствах массовой информации не предусматривают соответствующего регулирования.

Согласно части первой статьи 11 Закона о СМИ внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации осуществляется в том же порядке, что и регистрация средства массовой информации. Между тем правила первичной регистрации средства массовой информации, определенные статьями 8 и 9 Закона о СМИ, а также приказами Роскомнадзора от 21 ноября 2011 года N 1036 и от 17 мая 2019 года N 100, не закрепляют срок, который мог бы использоваться по аналогии в качестве срока исполнения оставшимися соучредителями упомянутой обязанности.

Согласно же части четвертой статьи 15 Закона о СМИ в случае смерти физического лица, которое является учредителем средства массовой информации и права и обязанности которого не перешли к редакции в соответствии с частью четвертой статьи 18 Закона о СМИ, регистрация средства массовой информации утрачивает силу, а регистрирующий орган вносит в реестр зарегистрированных средств массовой информации соответствующую запись по истечении года с момента установления факта смерти. Приведенное предписание применимо к случаю смерти единственного учредителя, права и обязанности которого не перешли к редакции средства массовой информации, и не распространяется на случаи изменения состава соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них.

Следовательно, часть 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации - в той мере, в какой она в системе действующего регулирования, в том числе во взаимосвязи с законодательством о средствах массовой информации, допускает привлечение соучредителя зарегистрированного (подлежащего регистрации в силу требований закона) средства массовой информации к административной ответственности за предусмотренное ею правонарушение при отсутствии нормативно установленного срока для исполнения обязанности по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой информации, касающихся изменения состава его соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них, - также не отвечает критерию определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы и противоречит принципам юридической ответственности и требованиям статей 2, 15 (части 1 и 2), 19 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

7. В связи с признанием части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, основанных на ее положениях, - внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Впредь до вступления в силу указанных изменений допускается применение названной нормы в части привлечения на ее основании к административной ответственности соучредителя средства массовой информации за изготовление или распространение продукции средства массовой информации в случае неисполнения этим соучредителем обязанности по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой информации, касающихся изменения состава соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них, не ранее чем по истечении разумного срока с момента, когда о смерти стало известно или должно было стать известно привлекаемому к ответственности соучредителю, и при обязательном учете действий (бездействия) как этого, так и иных соучредителей средства массовой информации, предпринятых ими для исполнения данной обязанности.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 471, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 и 100 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать часть 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 15 (части 1 и 2), 19 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой она в системе действующего правового регулирования, в том числе в единстве с законодательством о средствах массовой информации, в силу своей неопределенности допускает привлечение соучредителя зарегистрированного (подлежащего регистрации в силу требований закона) средства массовой информации к административной ответственности за изготовление или распространение продукции средства массовой информации, в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся состава соучредителей, в случае смерти кого-либо из них, без учета при таком привлечении действий (бездействия) как этого, так и иных соучредителей средства массовой информации, предпринятых ими для исполнения соответствующей обязанности, и при отсутствии нормативно установленного срока для ее исполнения.

2. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом основанных на ее положениях правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации - внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Впредь до вступления в силу указанных изменений допускается применение части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации в части привлечения на ее основании к административной ответственности соучредителя средства массовой информации за изготовление или распространение продукции средства массовой информации в случае неисполнения этим соучредителем обязанности по внесению изменений в запись о регистрации средства массовой информации, касающихся изменения состава соучредителей, вызванного смертью кого-либо из них, не ранее чем по истечении разумного срока с момента, когда о смерти стало известно или должно было стать известно привлекаемому к ответственности соучредителю, и при обязательном учете действий (бездействия) как этого, так и иных соучредителей средства массовой информации, предпринятых ими для исполнения данной обязанности.

3. Правоприменительные решения по делу гражданки Заболоцкой Елены Николаевны, вынесенные на основании части 1 статьи 13.21 КоАП Российской Федерации, признанной настоящим Постановлением не соответствующей Конституции Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).