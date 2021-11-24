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Текст:   Марина Трубилина 
10:13 24.11.2021

Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Введение счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве не исключает возможности построить дом и без них, подчеркивает Минстрой. Ведомство разработало законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предполагается распространить возможность использования механизма проектного финансирования на строительство индивидуальных жилищных домов и сформировать сектор ипотечного кредитования в сфере ИЖС.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Застройщики смогут привлекать для финансирования проектов средства граждан: положения закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов будет распространено на комплексную малоэтажную застройку. "Вместе с тем законопроект не исключает возможность ведения индивидуального жилищного строительства без применения механизма эскроу-счетов", - говорится в сообщении ведомства.

Законопроектом также предусмотрены правовые нормы, устанавливающие особенности управления имуществом общего пользования в малоэтажных жилых комплексах.

"Для развития ИЖС сегодня принимается много важных решений, - подчеркивает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. - Например, в этом году мы впервые провели конкурс типовых проектов ИЖС, которые благодаря своей экономической обоснованности позволят создать предмет залога для банков и распространить ипотечные программы на индивидуальное жилье".

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