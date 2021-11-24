Построить дом можно будет как через счета эскроу, так и без них

Введение счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве не исключает возможности построить дом и без них, подчеркивает Минстрой. Ведомство разработало законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства.

Предполагается распространить возможность использования механизма проектного финансирования на строительство индивидуальных жилищных домов и сформировать сектор ипотечного кредитования в сфере ИЖС.

Застройщики смогут привлекать для финансирования проектов средства граждан: положения закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов будет распространено на комплексную малоэтажную застройку. "Вместе с тем законопроект не исключает возможность ведения индивидуального жилищного строительства без применения механизма эскроу-счетов", - говорится в сообщении ведомства.

Законопроектом также предусмотрены правовые нормы, устанавливающие особенности управления имуществом общего пользования в малоэтажных жилых комплексах.

"Для развития ИЖС сегодня принимается много важных решений, - подчеркивает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. - Например, в этом году мы впервые провели конкурс типовых проектов ИЖС, которые благодаря своей экономической обоснованности позволят создать предмет залога для банков и распространить ипотечные программы на индивидуальное жилье".