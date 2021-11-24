Правила расчета отпусков пропишут в Трудовом кодексе

Положение о восьмичасовом рабочем дне и правила округления дней отпуска пропишут в Трудовом кодексе. Законопроект об этом подготовил минтруд.

Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации при увольнении работника закреплены еще советскими нормативно-правовыми актами, пояснили в минтруде. На них по-прежнему ориентируются работодатели.

В Трудовом кодексе установлены лишь ограничения для рабочей недели, длительность которой не может превышать 40 часов. Также в нем предусмотрена максимальная продолжительность трудового дня для отдельных категорий работников. Например, несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет можно работать не более 7 часов в день, а для инвалидов рабочее время устанавливается в соответствии с медицинским заключением. Прописано и то, что для всех категорий работников трудовой день сокращается на один час перед праздниками. Минтруд предлагает закрепить в Трудовом кодексе общую нормальную продолжительность трудового дня, сохранив ее восьмичасовой.

Также в законопроекте уточняются особенности учета режима рабочего времени тех, кто занят на подземных работах. Время, затраченное на спуск и подъем для них, будет считаться рабочим. Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника, который трудится под землей, по месяцам и за весь учетный период.

Помимо этого в Трудовом кодексе закрепят правила расчета отпусков. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это позволит исключить различные методики подсчета дней к отпуску, которые используют работодатели. От их количества зависит сумма компенсации за отпуск, которая полагается работнику при увольнении, если у него остались дни неиспользованного отпуска.

Тем, кто попал под сокращение и отработал более полугода, выплатят компенсацию за полный месяц отпуска

По-прежнему, если работник отработал менее 11 месяцев, дни отпуска, за которые должна быть выплачена денежная компенсация, будут рассчитывать пропорционально отработанным месяцам. Чтобы рассчитать их количество, например за 8 месяцев, нужно общее число дней отпуска в году разделить на 12 месяцев и умножить на 8 месяцев. Если работнику полагается 35 дней отпуска в году, то за один месяц их количество составит 2,9 дня, а за 8 месяцев - 23,2 дня.

По новым правилам отработанный сотрудником период менее календарного месяца теперь должен будет округляться до полного месяца. "При исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск или на денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении, остаток, составляющий менее календарного месяца, округляется до полного месяца", - говорится в законопроекте.

Сейчас, если человек отработал менее половины месяца, эти дни из расчета исключаются, а если больше - то они округляются до полного месяца.

Полную денежную компенсацию за отпуск будут получать не только работники, проработавшие более 11 месяцев, но и те, кто отработал более шести месяцев, но попал под сокращение, если трудовой договор был расторгнут в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем. Среди причин - и сокращение численности работников предприятия, призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.

Между тем продолжительность отпуска по Трудовому кодексу составляет 28 дней. Если он длится больше, то считается удлиненным. Например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 день в году, инвалиды - не менее 30. Удлиненным считается отпуск учителя, который продолжается 42 дня в летний период. У государственных гражданских служащих он длится 30 дней. Помимо основного отпуска некоторым категориям работников полагается дополнительный, который тоже оплачивается. Общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков не может быть больше 60 дней. Два месяца в году, например, могут отдыхать военные по контракту.

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск также получают граждане, если они заняты на вредной или опасной работе, трудятся за границей в загранучреждениях, районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к ним. За ненормированный график работы работникам полагается три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Но условия такой работы должны быть прописаны в трудовом договоре. Право на дополнительный отпуск предоставляется также работникам некоторых профессий. Например, спортсменам и тренерам полагается четыре дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Врач общей практики, который работает свыше трех лет без перерыва, может отдыхать на три дня больше.

В некоторых случаях работник может получить денежную выплату за часть отпуска. Совсем отказаться от него он не имеет права.

Так, если работнику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск больше 28 дней, то попросить компенсацию он может за каждый последующий день. Для этого ему потребуется написать заявление работодателю. Также денежной выплатой может быть заменен дополнительный оплачиваемый отпуск, который предусмотрен в организации.

При этом некоторым работникам отпуск должен быть обязательно предоставлен в полном размере, как основной, так и дополнительный. К ним относятся беременные женщины, граждане младше 18 лет, а также те, кто занят на производстве с вредными или опасными условиями труда.