Правительство поддержало грантами 2 млн рабочих мест

Сохранить минимум 2 млн рабочих мест позволит система грантов, которые выделяет правительство на поддержку занятости. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"За грантами обратились около 500 тысяч компаний, общий объем запрошенного финансирования - 30 млрд рублей, - сказал министр. - Весь объем финансирования этой программы - 38 млрд рублей. Налоговая инспекция уже проверила заявления на 24 млрд рублей, деньги перечислены организациям, отвечающим критериям программы. Таким образом уже поддержаны 2 млн рабочих мест".

Гранты могут получить компании малого и среднего бизнеса из расчета один минимальный размер оплаты труда на организацию. Их распределят между представителями наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей: общепита, транспорта, гостиниц, культуры, некоммерческих организаций социальной направленности и других.