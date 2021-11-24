Правительство Швеции впервые возглавит женщина

Премьер-министром Швеции станет Магдалена Андерссон. Ее кандидатуру поддержали депутаты риксдага, местного парламента. Таким образом, она будет первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство.

Решение по ее кандидатуре принималось от противного. Все зависело от того, сколько депутатов выскажется против. "Так как только 174 человека из 350 проголосовали против, парламент поддержал Магдалену Андерссон на посту премьер-министра", - заявил спикер Андреас Норлен.

Напомним, Стефан Лёвен ушел в отставку с поста главы шведского правительства в начале ноября. Он возглавлял Социал-демократическую партию Швеции с 2012 года, при нем она дважды одерживала победы на выборах (в 2014 и 2018 годах). В последнее время позиции партии пошатнулись, и Лёвен решил уступить место лидера в преддверии выборов, которые пройдут в 2022 году. Съезд партии избрал ему на замену Андерссон.

Кстати, в 2014 году она стала первой женщиной-министром финансов в шведском правительстве.