Предложено ввести для адвокатов иммунитет по некоторым статьям КоАП

Мэтр адвокатуры напомнил, что такой иммунитет предусмотрен для военных и должностных лиц госорганов, связанных с правоохранительной деятельностью. Так что, по сути, сторонниками предложения ничего не изобретается. "В случае получения сведений о совершении ряда административных правонарушений теми же следователями или сотрудниками ОВД и УИС административное производство прекращается и все материалы передаются для привлечения их к дисциплинарной ответственности в соответствии с законами и подзаконными актами, регулирующими прохождение госслужбы", - говорит Генри Резник.
Иными словами, если гражданин, нарушающий КоАП, покажет соответствующую корочку, то в суд его не поведут. Однако доложат начальству, и оно примет меры. Вплоть до увольнения. Непристойное поведение больно аукнется человеку, невзирая на чины и звания. "Адвокаты - в отличие от их процессуальных оппонентов - несут административную ответственность за все правонарушения на общих основаниях", - подчеркивает Генри Резник. По его мнению, законодательное регулирование административной ответственности должно учитывать правовой статус адвоката. Для этого необходимо выделить правонарушения, нередко сопряженные с профессиональной деятельностью. Например, нарушение требований режима чрезвычайного положения.