Предложено ввести для адвокатов иммунитет по некоторым статьям КоАП

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Генри Резник выступил с предложением ввести для адвокатов иммунитет от административной ответственности по некоторым статьям КоАП. Подразумевается, что в таком случае защитников сможет наказывать само адвокатское сообщество, если, конечно, они действительно нарушат правила. Такой принцип должен защитить адвокатов от излишнего давления.

Мэтр адвокатуры напомнил, что такой иммунитет предусмотрен для военных и должностных лиц госорганов, связанных с правоохранительной деятельностью. Так что, по сути, сторонниками предложения ничего не изобретается. "В случае получения сведений о совершении ряда административных правонарушений теми же следователями или сотрудниками ОВД и УИС административное производство прекращается и все материалы передаются для привлечения их к дисциплинарной ответственности в соответствии с законами и подзаконными актами, регулирующими прохождение госслужбы", - говорит Генри Резник.

Иными словами, если гражданин, нарушающий КоАП, покажет соответствующую корочку, то в суд его не поведут. Однако доложат начальству, и оно примет меры. Вплоть до увольнения. Непристойное поведение больно аукнется человеку, невзирая на чины и звания. "Адвокаты - в отличие от их процессуальных оппонентов - несут административную ответственность за все правонарушения на общих основаниях", - подчеркивает Генри Резник. По его мнению, законодательное регулирование административной ответственности должно учитывать правовой статус адвоката. Для этого необходимо выделить правонарушения, нередко сопряженные с профессиональной деятельностью. Например, нарушение требований режима чрезвычайного положения.