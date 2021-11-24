Программу скидок на деревянные дома перезапустят

Минпромторг рассчитывает запустить новый вариант программы скидок на покупку деревянных домов в начале 2022 года. Действующий вариант программы оказался невостребованным. Однако у экспертов есть вопросы к эффективности и обновленной программы.

В начале года минпромторг представил вариант господдержки производителей деревянных домов. Предполагалось стимулировать спрос, давая покупателям скидки в 10% от стоимости домокомплекта. Цена дома не должна превышать 3,5 млн рублей. Механизм господдержки был запущен еще в 2018 году - эту компенсацию можно учитывать как первоначальный взнос при оформлении кредита на дом. Однако банки не интересовались программой, как и вообще рынком индивидуального жилищного строительства. Летом один из банков попытался опробовать эту программу, однако заинтересовать производителей не удалось, рассказывает директор по работе с органами государственной власти Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров. Банки отпугивает необходимость соблюдать заявленный на год план по объему предоставленных субсидий (иначе им грозят штрафы), производителям долго и сложно оформлять документы. "Пока ни один из клиентов не смог воспользоваться данной мерой поддержки", - констатирует эксперт.

Господдержка деревянных домов не была достаточно освещена, производители о ней просто не знают, считает владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. Остальные компании, занимающиеся загородным рынком, на запрос "РГ" не ответили. "Программа, безусловно, хороша, и рынок в ней нуждается, - отмечает Лазовский. - Потребители испуганы ростом цен на стройматериалы, и это отразилось на спросе. За последние полтора года древесина подорожала на 80%, и рост цен просто затмил эту инициативу".

Новый порядок субсидирования, разработанный минпромторгом к февралю нынешнего года, исключает участие банков и предполагает возмещение скидки в 10% (до 350 тысяч рублей) непосредственно производителям. Предполагается выделять из бюджета на компенсации по 360 млн рублей в год. Аналогичный механизм успешно работает с 2017 года в секторе машиностроения для сельского и лесного хозяйства, пищевого машиностроения, сообщала пресс-служба минпромторга.

Однако до сих пор новый порядок предоставления скидок не утвержден, документ проходит межведомственное согласование, сообщила пресс-служба ведомства. "При успешном прохождении всех процедур запуск программы возможен в I квартале 2022 года", - отмечают в ведомстве.

Эта инициатива в 2022 году помогла бы поддержать спрос и не дать ему совсем упасть, считает Лазовский.

Дом стоимостью в 3,5 миллиона рублей может обойтись на 10% дешевле

Однако, чтобы заинтересовать производителей домов, нужно сильно упростить процедуру подтверждения происхождения продукции, а также увеличить максимальную стоимость домокомплекта до 4,5 - 5 млн рублей, говорит Фидаров. Субсидии соответственно подросли бы до 450-500 тысяч рублей. Прежняя цена комплекта и скидка в 350 тысяч рублей на фоне резко возросших в цене стройматериалов уже не так актуальна, как год-два назад.

Еще одна сложность для предприятий - обязанность подтверждения предоставленной скидки. Скорее всего, в заявке на будущий год потребуется предоставить прайс-лист с плановыми ценами на комплекты домов, рассуждает эксперт. Однако в отличие от автомобилей в архитектурно-планировочные решения в большинстве случаев вносятся изменения. Компании оперативно выводят на рынок новые проекты и исключают не пользующиеся спросом. Поскольку заявку на субсидии нужно подавать заранее, эта мера будет отставать от рынка, считает Фидаров.

Опрос, проведенный Ассоциацией деревянного домостроения, показал, что большинство компаний поддерживают предоставление субсидии непосредственно покупателям домов.

"В этом случае синергетический эффект получат механизмы ипотечного и специального потребительского кредитования, также будет поддержан большой сегмент заказчиков, не привлекающих заемное финансирование", - отмечает Фидаров.

"Возросший спрос на деревянные дома связан с желанием населения жить за городом в условиях пандемии, - добавили в минпромторге. - При этом именно технологии деревянного домостроения позволяют за короткий срок построить новый дом". Возможность использовать заемные средства для строительства такого дома также увеличит спрос на эту продукцию, отмечают в ведомстве.