Путин и Вучич обсудят международную повестку и цену на газ

В Сочи 25 ноября пройдут переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты могут обсудить международную повестку, сотрудничество России и Сербии, а также цену на газ, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что это будут важные переговоры "с союзником и другом".

"Наши двусторонние отношения носят особый характер. Они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия - и торгово-экономического, и инвестиционного, и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня", - отметил Песков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает, что цена на газ для балканской республики станет ключевым вопросом переговоров с Владимиром Путиным. "Я буду бороться за интересы нашей страны и буду просить президента Путина пойти нам навстречу", - отметил он, добавив, что цена газа имеет для Сербии решающее значение.