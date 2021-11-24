Путин наградил работников Генпрокуратуры, послов и врачей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о госнаградах. Среди получивших их - дипломатические работники, сотрудники Генпрокуратуры, а также медики.

Посол России в ЮАР Илья Рогачев, посол Монголии в РФ Даваа Дуламсурэнгийн и министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев отмечены орденом Дружбы.

Четырнадцать сотрудников Генпрокуратуры награждены различными орденами. Заместители генпрокурора Геннадий Лопатин и Юрий Пономарев - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, главный военный прокурор Валерий Петров - орденом Александра Невского, заместитель генпрокурора Николай Винниченко - орденом Дружбы, а начальник управления взаимодействия со СМИ Анна Генералова - орденом Почета.

Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского отмечен целый ряд медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.