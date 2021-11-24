Путин обсудил с главой Евросовета миграционный кризис и Донбасс

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС собеседники подчеркнули важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. "Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском", - сообщили в пресс-службе Кремля. Как и условились по телефону Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции. "Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств", - сообщили в Кремле. Путин надеется, что Мишель поработает с Варшавой для недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации.

Состоялся обмен мнениями по внутриукраинскому конфликту. Была подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями Киева, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения, и указал на необходимость прекращения дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины.

Мишель попросил рассказать о реализации положений трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Эти вопросы будут рассмотрены на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.

Также в разговоре была затронута афганская и ливийская проблематика.