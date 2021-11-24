Путин обсудил с главой Евросовета миграционный кризис и Донбасс

При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС собеседники подчеркнули важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. "Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском", - сообщили в пресс-службе Кремля. Как и условились по телефону Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.
Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции. "Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств", - сообщили в Кремле. Путин надеется, что Мишель поработает с Варшавой для недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации.
Состоялся обмен мнениями по внутриукраинскому конфликту. Была подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями Киева, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения, и указал на необходимость прекращения дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины.
Мишель попросил рассказать о реализации положений трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Эти вопросы будут рассмотрены на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.
Также в разговоре была затронута афганская и ливийская проблематика.