Путин предложил подумать о вакцинах от коронавируса для детей от двух лет

Необходимо оперативно разработать вакцину от коронавируса для детей от двух лет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей от двух лет. Так?" - поинтересовался Путин у заместителя председателя кабмина Татьяны Голиковой.

Вице-премьер подтвердила, что такие разработки действительно ведутся.

"Нам тоже над этим нужно подумать. Повторяю еще раз: вообще, в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными, тем более для детей… Но, во всяком случае, они (вакцины) просто должны у нас быть у нас в наличии", - подчеркнул глава государства.

Он попросил правительство уделить этому должное внимание и профинансировать соответствующие работы, а также поддержать специалистов, которые этим занимаются.