Путин: РФ придает большое значение развитию связей с мусульманскими странами

Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятий группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" по случаю открытия заседания.

"Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки. Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и мирном сосуществовании государств, свободного от силового диктата и любых форм дискриминации", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что на заседании предстоит обсудить способы взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами международного терроризма и экстремизма, а также вопросы сотрудничества в торгово- экономической, научно-технической и других сферах.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" создана в 2006 году после того, как РФ присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В этот раз заседание проходит в Саудовской Аравии.