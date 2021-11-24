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24.11.2021 09:26
Рубрика: Власть

58 центров госуслуг Москвы обновят в рамках масштабных ремонтных работ

Текст: Любовь Проценко

В Москве в рамках масштабных ремонтных работ обновят 58 центров госуслуг. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: РИА Новости
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Она рассказала: "Для нас очень важно, чтобы посещение центров госуслуг вызывало у жителей приятные эмоции. Именно поэтому мы стремимся не только постоянно повышать качество обслуживания посетителей и внедрять новые сервисы и услуги, но и совершенствовать сами помещения офисов, делая их удобнее и комфортнее. Учитываем все нюансы и тот факт, что к нам приходят совершенно разные категории граждан: жители старшего поколения, маломобильные граждане, родители с маленькими детьми. Поэтому мы делаем еще один шаг в развитии инфраструктуры офисов "Мои Документы" - 58 центров госуслуг обновят в рамках масштабных ремонтных работ".

В девяти офисах "Мои Документы" планируется провести капитальный ремонт. Это центры госуслуг районов Кунцево и Можайский, Москворечье-Сабурово, Печатники, Проспект Вернадского, Свиблово, Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники, Южное Медведково, Ивановское. Еще в 13 офисах в рамках текущего ремонта будут установлены узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов. Дополнительно 36 помещений центров "Мои Документы" станут доступнее для маломобильных групп граждан.

"Офисы "Мои Документы" - значимая часть инфраструктуры города по предоставлению качественных услуг. Именно поэтому важно проводить работы по своевременному капитальному ремонту и перепрофилированию помещений под новые центры в целях повышения их безопасности и доступности для всех категорий граждан, а также улучшения условий труда сотрудников. С 2015 г. по 2020 г. комплексом городского хозяйства Москвы выполнены работы уже в 126 офисах. Такие показатели демонстрируют уверенную положительную динамику развития центров предоставления госуслуг и их доступности для большего количества граждан", - отметил руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Елисеев.

Напомним, что все столичные офисы госуслуг соответствуют единому стандарту комфорта и отвечают определенными требованиям: оборудованы пандусами для маломобильных групп граждан, кнопками вызова персонала и лифтами. В каждом офисе выделены кабинеты либо окна приема для маломобильных граждан, установлены таблички с использованием шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. А для слабослышащих людей в центрах "Мои Документы" работает сервис видеоудаленного перевода на русский жестовый язык. Предусмотрены санитарные комнаты для инвалидов, комнаты матери и ребенка для посетителей с детьми. Кроме того, во всех центрах госуслуг есть дополнительные удобства: копировальный аппарат, фотокабина для моментальной печати фото на документы, платежные терминалы, детский игровой уголок, вендинговый аппарат с кофе и снеками.

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