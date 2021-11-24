Администрация Липецкой области будет сотрудничать с ДОМ.РФ

Администрация Липецкой области заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Стороны планируют совместно реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке.

Взаимодействие Липецкой области и ДОМ.РФ уже насчитывает несколько лет. В 2017 году специалисты института развития разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. Они были реализованы на общей площади в 34,5 гектара. На этот раз в ДОМ.РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка. Работы будут профинансированы поровну Единым институтом развития и администрацией области.

- Одно из важнейших направлений деятельности ДОМ.РФ - формирование комфортной городской среды в российских городах, - отметил Денис Филиппов. - В Липецке мы разработаем концепцию развития так называемого "зеленого ядра" города. В итоге горожане получат возможность проводить время на благоустроенных набережных рек Воронеж и Липовка.

В ходе встречи Денис Филиппов и Игорь Артамонов обсудили взаимодействие ДОМ.РФ и Липецкой области по нескольким направлениям. В частности, достигнуты договоренности о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона: ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка. В настоящее время идет поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации.

- У ДОМ.РФ интересные продукты, которые могут получить широкое распространение. Прежде всего, это развитие жилищного строительства, в том числе с использованием федеральных земель, - прокомментировал Игорь Артамонов.

Очень важным направлением сотрудничества глава региона назвал индивидуальное жилищное строительство.

- Мы надеемся, что вместе с ДОМ.РФ сможем создать возможности для кредитования наших жителей на льготных условиях, - отметил Игорь Артамонов.

Делегация ДОМ.РФ приняла участие в совещании с застройщиками. Также в ходе визита представители Единого института развития посетили территории, которые могли бы стать базой для реализации проектов по различным направлениям деятельности ДОМ.РФ.